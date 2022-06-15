國軍4上將異動 劉志斌 掌國防大學 梅家樹 接海軍司令

四將領小檔案

2022/06/15 05:30

〔記者涂鉅旻／台北報導〕蔡英文總統昨核定四位國軍上將人事案，國防部昨表示，國防大學校長張哲平上將調任總統府戰略顧問，並由海軍司令劉志斌上將接任國防大學校長。海軍司令則由副參謀總長執行官梅家樹上將接任，並拔擢副參謀總長鄭榮豐中將升任副參謀總長執行官、晉升二級上將，上述人令將於明日生效。

張哲平調任總統府戰略顧問

鄭榮豐升副參謀總長執行官

蔡總統於二○二○年五月進入第二任期以來，一共三度核定上將人事案，首起為去年六月廿四日核定參謀總長陳寶餘等六位上將人事案，第二起則於今年四月廿九日核定空軍司令劉任遠上將，接替轉任總統府戰略顧問的熊厚基上將，昨日的人事案則為第三起。

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新科國防大學校長劉志斌為海軍官校七十三年班畢業，曾任副參謀總長執行官、海軍副司令、海軍艦指部指揮官與總統府侍衛長等職務，並曾於參謀總長沈一鳴前年因空難殉職時，代理參謀總長職務十四天。由於參謀總長依慣例為三軍上將輪替出任，若陸軍出身的現任總長陳寶餘上將於明年五月退伍，依照資歷而論，劉志斌接任的可能性不低。

新科海軍司令梅家樹與劉志斌皆為水面艦出身的將領，但海軍官校七十四年班的梅家樹曾任軍備局長、海軍戰系工廠廠長等要職。由於其多次赴第一線處理國軍各項急難事件，被外界譽為「危機處理專家」、「海軍阿信」。

另外，原被視為參謀總長潛在人選的張哲平，即將調任總統府戰略顧問。軍方高階官員昨表示，縱使戰略顧問多屬屆退將領職務，但亦存在「另有任用」的可能性。民進黨立委王定宇表示，張為優秀將領，雖於上一波調動時傳出與所謂共諜案有關，但經查明是「證人」且未涉案，層峰安排其繼續為國效力，也證明其清白。

至於新科上將鄭榮豐為空軍官校七十四年班、戰院九十八年班，曾任空作部指揮官、空軍參謀長、副司令等要職。由於參謀本部設置三席副總長職務，包含一位上將執行官、二位中將副總長，且陸、海、空軍各佔一名額，在梅家樹調任海軍司令之後，國軍日後將另安排一位海軍中將接任中將副總長。

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