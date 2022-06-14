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    高市長誰選 7人納民調 柯志恩：朱很頭大

    柯志恩。（資料照）

    柯志恩。（資料照）

    2022/06/14 05:30

    〔記者林良昇／台北報導〕國民黨高雄市長人選懸而未決，被點名出馬參選的國民黨智庫執行長柯志恩昨表示，黨中央把她在內的七人放入民調，代表地方共識不足，讓剛從美國回台的黨主席朱立倫「非常頭大」。國民黨前主席江啟臣則說，最強人選是高市前副市長李四川，但柯也是不錯人選。

    柯志恩昨在其主持的廣播節目上提及國民黨高雄市長人選提名進度。柯說，黨中央應有把空降的三人，包含她、孫文學校總校長張亞中、立委陳玉珍，還有在地市議員陳麗娜、黃紹庭、前高雄市民政局長曹桓榮、國民黨中央委員孫健萍放入民調中。

    柯志恩指出，民調放入七個人，代表地方共識不足，距離選舉只剩五個月，朱立倫應該「非常頭大」；藍營高雄市議員應溝通討論，才知道到底要什麼，不能只知道不要那個、不要這個，否則依照這樣的步調，很難協調。柯認為，如果是空降人選，這個人要有意志留下來長期經營，否則對高雄人而言，好像是選舉跑下來選完就走，這不是怯不怯戰的問題，而是需要長期規劃。

    江啟臣昨在網路節目專訪時表示，國民黨最強人選是李四川，但李有個人意願問題；另位前副市長葉匡時則完全沒意願。至於柯志恩是女性，過去擔任立委、參與選舉等表現，大家認為是平穩、不錯的人選，也無特別爭議。

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