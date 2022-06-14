民進黨立委︰疫情若趨緩 藍沒戲唱

民進黨立委鄭運鵬。（資料照）

2022/06/14 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕年底縣市長選舉逐漸逼近，國民黨近期猛攻疫情、指控民進黨施政不力，料將成為選戰主軸。民進黨立委認為，國民黨過去在口罩、疫苗等議題上也都是這樣趁疫謀亂、爭功諉過，只要後續疫情平緩，國人回歸理性判斷，國民黨沒辦法拿疫情當提款機。

趁疫謀亂 很快會失效

民進黨立委鄭運鵬受訪表示，國民黨趁疫謀亂，在疫情高峰期執政黨民調當然會偏低，國民黨拿來當成武器攻擊也很正常，但平緩後大家會客觀檢視，台灣的防疫怎樣都是世界的前段班，國民黨這招很快就無效了。

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鄭運鵬指出，從一開始的疫苗、口罩、邊境管制等議題，以及今年的快篩議題，好幾波循環國民黨都是哀哀叫，卻沒什麼貢獻，地方政府也是爭功諉過，近來新北市政府處理「恩恩事件」就是一例。從科學模式評估，台灣疫情後續趨緩，國人恢復理性判斷後，對民進黨不會不利。

民進黨立委張宏陸批評，國民黨無所不用其極地抹黑，剛開始大眾可能被誤導，但問題趨緩後國民黨就說不下去。只會無謂批評、沒有建樹，對國民黨選情不見得會加分；且國民黨並非沒缺失，像新北市政府目前就因「恩恩」的問題被質疑，必須拿出證據。

張宏陸認為，年底選情的關鍵還是執政黨有沒有辦法有效控制疫情，如果這波能如預期在六月底、七月初平緩，大家回歸冷靜後，國民黨想再拿疫情當政治提款機，會被社會大眾看破手腳。

民進黨立委何志偉說，國民黨一直想操作觀感問題，但從歷次經驗看來都是自己受傷更深，加上國民黨縣市長提名造成的內部分歧，相信最後選民的眼睛還是雪亮的，監督不等於鬧事，也請中間選民即使對政黨有質疑，也要對國家有信心。

黨務人士強調，民進黨現階段共識是力拚讓疫情穩定，有利社會對執政黨的支持，也不違背年底選舉目標，黨中央將全力協助防疫工作，彈性視整體情勢應變。

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