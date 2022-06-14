國民黨盤算︰轟垮陳時中 挫民進黨

疫情牽動年底選情，國民黨把砲口對準中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（左）。（資料照）

2022/06/14 05:30

〔記者林良昇／台北報導〕武漢肺炎疫情控制成為年底選舉最重要因素。國民黨數月來持續對防疫政策提出批判，砲打的頭號目標就是中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。藍營認為，在國民黨監督下，疫情不僅重挫陳時中，也連帶影響民進黨。

距離年底九合一大選不到半年，內政因素牽涉重大。國民黨內部評估，已延燒兩年多的武漢肺炎疫情還是主旋律，會是在野追打的民進黨執政破口，就算未來防疫政策開放，後續配套的熱度到選前都很難冷卻。

請繼續往下閱讀...

做為國民黨在國會的主攻手，立院國民黨團預計在新會期轉變為選戰模式，在五月份疫情升溫後，幾乎每日開記者會針對防疫作為和政策砲打指揮中心，被視為可能參選台北市長的陳時中成為箭靶，數度遭國民黨團提出譴責甚至要求下台。

就算到了星期假日，國民黨團前天也持續開記者會砲轟指揮中心。立院國民黨團總召曾銘宗因新北市中和區男童「恩恩」染疫過世後續事件，嗆跟陳時中對賭快篩，更批評蔡政府已經為年底選戰超前部署、猛打地方政府，只有政治和選舉沒人民，呼籲全民年底用選票教訓民進黨。

一位國民黨團幹部指出，疫情就是目前整體政治情勢的重中之重，國民黨根本不在乎陳時中，不過陳是衛福部長和指揮官，必須做他該做的事情，接受各界檢驗與批評，藍營並沒有針對他，「他要選舉就去選」。

主攻疫情具成效 陳光環不再

藍營內部認為，在這波疫情高峰下，陳時中威信早遭重挫，也連帶影響民進黨的施政，未來就算疫情趨緩加上邊境開放，但陳時中光環早已不再，甚至可能出現如夏季停電等突發事件，也會是民進黨施政的未爆彈。

國民黨團幹部認為，這一個月來，國民黨團監督快篩之亂、火化之亂等事件，都有明顯成效，最重要的是，國民黨團是以有依據、理性的方式談防疫，不是亂講或亂罵人，不會自傷，未來會保持一樣的風格，持續監督執政黨。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法