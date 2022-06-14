中共嗆不惜一戰 立委斥中國是國際和平最大威脅

民進黨立委王定宇表示，台灣從古至今，從未是中華人民共和國的一部分，連一秒都沒有，哪來的分裂出去。（王定宇國會辦公室提供）

2022/06/14 05:30

〔記者謝君臨、蔡思培／台北報導〕中國國防部長魏鳳和在「香格里拉對話」強調，若有人膽敢把台灣分裂出去，將不惜一戰打到底。對此，民進黨立委王定宇反嗆，台灣從古至今，從未是中華人民共和國的一部分，連一秒都沒有，哪來的分裂出去；一個師出無名、窮兵黷武的談話，更坐實國際社會的共識，中國是國際和平穩定最大的威脅。

王定宇表示，魏鳳和這種威脅國際和平穩定的義和團式言論，讓中國成為國際公認的最大威脅，進而促進區域自由民主國家之間的合作。在烏俄戰爭後，國際企求和平穩定，中國卻反其道而行，只為了迎合中國領導人習近平邁向第三個五年任期、其「二十大」所需要的氛圍，將內部需求外部化。

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民進黨團副幹事長林靜儀認為，從各國在「香格里拉對話」的言論可知，不是以鄉愿或鴕鳥的方式維持和平，而是希望能維持平衡，針對片面造成區域威脅的國家，必須自我提升武力並和盟友合作，這也是民進黨政府的長期主張。

蔣萬安：加深兩岸惡意螺旋

國民黨立委蔣萬安則表示，對岸反對台獨是一貫的立場，但用非常激烈的言論表達，只會加深兩岸惡意螺旋，無助兩岸交流互動。

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