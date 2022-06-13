《北市議員選舉》小黨、無黨群起 蠶食藍綠票源

台北市小黨、無黨籍現任議員席次表

2022/06/13 05:30

林婕麗宣布退黨 痛批國民黨內鬥內行、外鬥外行 朱立倫大玩兩手政策

〔記者鄭名翔／台北報導〕透過「同舟計畫」重返國民黨、原意參選北市中山大同區議員的林婕麗，昨天於臉書痛批黨主席朱立倫大玩兩手政策，扼殺羅智強參選之路，誠信大失，並批評國民黨「內鬥內行，外鬥外行」，昨天憤而宣布退黨，此舉恐動搖中山大同區藍營基層，再加上各區除有台灣民眾黨參選人外，新黨、時代力量也紛紛推出參選人，不僅令現任無黨籍、小黨議員爭取連任備感艱辛，藍綠兩黨票源也恐受瓜分，年底議員選舉戰況將空前激烈。

請繼續往下閱讀...

小黨、無黨籍現任議員 共有14席

目前台北市議會小黨、無黨籍議員共有十四席，兩大黨國民黨、民進黨各為二十八席、十八席，小黨、無黨籍議員在議會不在少數。

新黨首波推4人 還有第二波徵召

與國民黨票源相近的新黨，第一波北市議員提名現任的士林北投區議員侯漢廷、接棒現任大安文山區議員李慶元的林岳龍外，還有參選松山信義區的郭榮先、角逐中正萬華的張榮法，預計第二波徵召士北區老將潘懷宗再戰，並徵詢適合人選征戰中山大同、內湖南港區，這兩區也正是國民黨爆出初選不公區域。

民眾黨提名參選 各區選將自危

此外，無黨籍現任議員士林北投區的林瑞圖、陳政忠、楊靜宇及中正萬華區徐立信，基層實力雄厚，立場則多較親藍，地方人士評估，雖可望與國民黨達成勢力平衡，但今年又有民眾黨的參選投下不確定因子，使得各選將人人自危、上緊發條。

林婕麗昨受訪時即表示，黨中央跟市黨部把心力花在鬥倒同志，卻沒想過勝選的最大可能，這讓有心扶持國民黨的同志們，情何以堪？加上國民黨難爭取年輕選票，且台灣民眾黨受惠黨主席柯文哲於疫情表現而頻曝光，副市長黃珊珊也藉機勤走各地，已使地方樁腳鬆動，基層藍軍正在流失，未來國民黨於議員及市長選戰將陷入苦戰。

時力與前時力選將 搶泛綠票源

而與民進黨票源相近的時代力量，目前提名士林北投區的劉仕傑、內湖南港區陳志明、松山信義區林柏勛、中山大同區徐千淳、大安文山區林泓泰等五人。再加上與民進黨戰線一致的社會民主黨現任大安文山區議員苗博雅持續爭取連任，而陸續退出時代力量、現為無黨籍的大安文山區議員林穎孟、中山大同區議員林亮君、士林北投區議員黃郁芬也積極搶票，另還有前時代力量、現為無黨籍的吳崢捲土重來再戰松山信義區，泛綠陣營人才濟濟、卻也面臨分票危機，將與民進黨各區搶奪年輕選票，戰況空前激烈。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法