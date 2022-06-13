冷眼集》國民黨三大障礙

國民黨主席朱立倫。（資料照）

2022/06/13 05:30

記者鄒景雯／特稿

如果台灣的政黨競爭是一場又一場的障礙賽跑，當前擺在中國國民黨眼下的，應該有三大主要障礙，分別是「親美」、「本土」與「中間」。這三者代表著政黨路線、政黨基礎與政黨光譜，共同構築出我們這個民主國家選票的流向。

國民黨主席朱立倫結束十天的訪美行程，他試圖重新公開標定親美與反共的路線，可見其看到了第一個障礙。這個調整，相信已是個人覺悟，但是否可稱為政黨轉型？由朱立倫的講話從華府傳回台北，國民黨各級人士回應不及、雞同鴨講的現象看來，黨內多數在事前並不知情，因此恐怕只是小圈子裡少數人的意見，還稱不上國民黨共識；這是一個好的開始，後續顯然需要戮力實踐，否則可能是曇花一現。

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朱主席跨出了正確的第一步，但想要對民進黨造成挑戰與威脅，仍遠遠不夠，第二步的本土化，也就是在地生根，要同時踏出來。國民黨的本土化從蔣經國時代到今天，五十年來，走的一直是一條前進一步、後退兩步的曲路，可見外來政權的本質，不是這麼輕易就能夠達成質變的。國民黨至今不被視為是一個台灣的本土政黨，不時就會「人去政息」，與國民黨沒有針對問題進行黨內辯論凝聚意見有關。

說白了，國民黨多的是政爭，一再以權力競逐的角度，在迴避生存基礎的問題。例如李登輝時代有二月政爭、李郝政爭，馬英九時代則是馬王政爭，全是「武場」，卻始終缺乏一次類似民進黨一九九九年通過「台灣前途決議文」這般徹底的「文場」，來策定政黨發展賴以共同遵循的信念原則。

相對於民進黨決心由體制外走向體制內，務實處理台獨黨綱的演進，中國國民黨的黨章是什麼？「追求國家統一」、「為中華民族之整體利益而奮鬥」，開宗明義赫然可見。這種人在台灣、心在他方的浮萍政黨，如何因應每四年便有一次選民結構世代交替的衝擊與挑戰？由於此消彼長的趨勢顯著，國民黨不斷萎縮已成定數，除非國民黨有勇氣願意面對問題，有效去除急統黨、外省黨與老人黨的標籤。

國民黨第三個障礙是能否從深藍的光譜邊緣往中間擴展？同樣的困境，蔡英文早一步遇到過。二○○八年民進黨大敗後，蔡承接的是陳水扁所留下激進、挑釁的政黨形象，幾乎到了深淵谷底，當時有人斷言民進黨二十年翻不了身。然蔡英文卻成功在二○一六年當選總統，短短時間就帶民進黨重返執政，其中八年辛苦位移、往中間靠的歷程，是極大關鍵，值得國民黨作業照抄。

所謂爭取中間選民，可不是呼口號就能淡化顏色，需要全面行動，蔡英文甚至包括在提名策略上與友黨相讓，換言之就是民進黨在若干選區自棄席次，以求取合作版圖的最大化。這點，說來容易，但既要安內，也要聯外，政治工作與領導聲望都必須足夠才可能辦到。國民黨未來能不能也跨越這一步？短時間看來難度頗高，除非全黨齊心，是唯一的機會。

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