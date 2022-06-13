國民黨苗縣長提名 兩將積極爭取 謝福弘強打廣告 鍾東錦喊開放參選

謝福弘近日在苗栗縣內重要路口豎立大型競選看板。（記者張勳騰攝）

2022/06/13 05:30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕國民黨下屆苗栗縣長提名人選仍混沌未明，在立委徐志榮拒接受黨中央徵召之後，前農委會農田水利署苗栗管理處長謝福弘，近日在縣內重要路口豎立起大型競選看板，化被動為主動，積極爭取黨中央提名；部署已久的苗栗縣議長鍾東錦昨強調，以民調產生最能勝選的參選者才合情合理，若黨中央無法判斷，就採開放參選。

之前被點名的徐志榮及前縣長劉政鴻已經表態不參選，僅剩鍾東錦及謝福弘。鍾東錦仍持續展開十八鄉鎮市祈福傾聽之旅，聽取地方意見。

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鍾東錦昨受訪指出，他要求黨中央透過公平、公正、公開的初選機制，可採用民意調查或是對比式民調，以最科學的方法，找出最能夠代表國民黨取得勝選的參選人，才合情合理。

鍾東錦強調，未進行民調即採徵召方式，對他相當不公平，他是好是壞，非黨中央來認定，應由苗栗縣民來決定，若黨中央無法判斷，他希望能開放參選，選完後還是國民黨籍。

對爭取黨提名一向秉持「不主動、不爭取、不內訌」原則的謝福弘，日前開始打電視廣告說明參選理念，強調他擁有三十八年的中央與地方部會的行政經驗，近日也陸續在縣內各重要道路豎立大型競選看板。

謝福弘表示，他一直在勤走基層，十八鄉鎮市的支持者已按捺不住，要他不能再沈默以對，他因而化被動為主動，積極爭取黨提名。至於黨中央最終提名誰？他都尊重。

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