六四恥辱柱遭噴漆 警查幕後動機

豎立在中正紀念堂廣場的紀念六四「恥辱柱」，昨被噴黑漆破壞。 （記者王冠仁翻攝）

2022/06/13 05:30

19歲男犯案 6小時後被捕

〔記者王冠仁、陳鈺馥／台北報導〕為紀念六四事件，民團在中正紀念堂重建丹麥藝術家高志活作品「恥辱柱」，盼延續香港精神。不料昨天上午近九點，「恥辱柱」卻遭一名十九歲李姓男子噴漆，李男被逮後聲稱是不滿疫情才噴漆洩憤。對此，陸委會及主辦單位華人民主書院均發表聲明譴責。

六四事件屆滿卅三週年，原佇立在香港大學已有廿五年的「恥辱柱」（國殤之柱），去年因「港版國安法」拆除後，華人民主書院透過3D列印技術讓「恥辱柱」在台重現，卻在跨境藝術展閉幕當天遭人噴漆破壞。

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警方調查，李姓男子昨上午徒步前往台北市中正紀念堂，無預警拿出隨身攜帶的黑漆，對著紀念六四天安門事件的「恥辱柱」展示品進行破壞，犯案後逃離現場。

嫌犯稱不滿疫情影響生計洩憤 警方質疑

北市中正一警分局在昨上午九時三十分接獲報案，擴大調閱周邊監視器畫面，在事發六小時後，循線到李男新北三重住處逮人。李男聲稱自己平時打零工，不滿疫情影響到他生計才噴漆洩憤，警方將進一步釐清其說詞是否屬實，幕後是否有人教唆。

警方說，該作品周邊設有主辦單位工作人員帳篷，負責展覽期間作品安全，但李男疑似看準早上人潮不多，選定此時下手犯案。

陸委會、華人民主書院譴責暴力

華人民主書院理事長曾建元受訪表示，歷年六四活動都有被人騷擾、破壞，去年一件展品被一名精神障礙人士推倒，顯然背後有人教唆，卻因為是精神障礙設下斷點。今年「恥辱柱」又遭人噴漆，研判可能與中共有關，司法單位應查明背後真正的唆使者。

華人民主書院在聲明中表示，譴責一切形式的暴力，該會將堅持對行為人及其共犯結構追究法律與政治責任，要求道歉。

陸委會指出，相互尊重包容是民主社會的價值核心，任何不同政治主張或意見的表達，都不應採取暴力和破壞的行為，陸委會尊重後續法律處理。

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