防衛大臣會中國防長// 日本正告：台海和平 對國際極為重要

日本防衛大臣岸信夫十二日與中國國防部長魏鳳和雙邊會談，強調台灣海峽的和平和穩定，對國際社會極為重要。（法新社）

2022/06/13 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕日本防衛大臣岸信夫十二日在新加坡出席亞洲安全會議「香格里拉對話」期間，與中國國防部長魏鳳和舉行雙邊會談，重申日本對台立場沒有改變，並強調台灣海峽的和平和穩定，對國際社會極為重要。他也對中方持續在南海和東海，包括釣魚台列嶼（日稱尖閣諸島）周邊海域，以武力為後盾試圖改變現狀，表達強烈憂慮，呼籲中方保持克制。

岸信夫籲中方 勿試圖改變現狀

據報導，岸信夫和魏鳳和此次對談約七十分鐘，為日中兩國國防部長時隔兩年半後，再次面對面會談。岸信夫透露，他向魏鳳和提及台灣問題，重申日本對台基本立場沒有改變，並強調「台灣海峽的和平與穩定，不僅對我國，對整個國際社會來說也極為重要」。

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岸信夫指出，俄羅斯侵犯烏克蘭已動搖亞洲在內的國際秩序基礎，「絕對無法容忍」，要求中國負起聯合國安理會常任理事國責任。他也直言，中俄兩國轟炸機五月間在日本周邊長距離巡航，是對日本的示威，對日本是重大憂慮。兩人都同意，將加速協調日中國防當局設立「熱線」，防擦槍走火。

魏鳳和嗆若分裂台灣 不惜一戰

與此同時，魏鳳和同日則以「中國對區域秩序的願景」發表演說，再次重申台灣問題是「中國內政」，聲稱中方願為「和平統一」付出最大誠意和努力，但又嗆聲一旦有人將台灣分裂出去，中方「不惜一戰」，一定會「打到底」，甚至痛批「搞台獨，死路一條，妄想！」他也不點名地批評美國打「台灣牌」，堅決反對美方以「台灣關係法」干涉中國內政。

美國政治新聞網站「政客」（Politico）歐洲版引述一名歐洲外交官報導，魏鳳和談論台灣「比以往更強硬」，已將台灣執政的民進黨與台獨倡議者完全劃上等號。

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