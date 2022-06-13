為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    防衛大臣會中國防長// 日本正告：台海和平 對國際極為重要

    日本防衛大臣岸信夫十二日與中國國防部長魏鳳和雙邊會談，強調台灣海峽的和平和穩定，對國際社會極為重要。（法新社）

    日本防衛大臣岸信夫十二日與中國國防部長魏鳳和雙邊會談，強調台灣海峽的和平和穩定，對國際社會極為重要。（法新社）

    2022/06/13 05:30

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕日本防衛大臣岸信夫十二日在新加坡出席亞洲安全會議「香格里拉對話」期間，與中國國防部長魏鳳和舉行雙邊會談，重申日本對台立場沒有改變，並強調台灣海峽的和平和穩定，對國際社會極為重要。他也對中方持續在南海和東海，包括釣魚台列嶼（日稱尖閣諸島）周邊海域，以武力為後盾試圖改變現狀，表達強烈憂慮，呼籲中方保持克制。

    岸信夫籲中方 勿試圖改變現狀

    據報導，岸信夫和魏鳳和此次對談約七十分鐘，為日中兩國國防部長時隔兩年半後，再次面對面會談。岸信夫透露，他向魏鳳和提及台灣問題，重申日本對台基本立場沒有改變，並強調「台灣海峽的和平與穩定，不僅對我國，對整個國際社會來說也極為重要」。

    岸信夫指出，俄羅斯侵犯烏克蘭已動搖亞洲在內的國際秩序基礎，「絕對無法容忍」，要求中國負起聯合國安理會常任理事國責任。他也直言，中俄兩國轟炸機五月間在日本周邊長距離巡航，是對日本的示威，對日本是重大憂慮。兩人都同意，將加速協調日中國防當局設立「熱線」，防擦槍走火。

    魏鳳和嗆若分裂台灣 不惜一戰

    與此同時，魏鳳和同日則以「中國對區域秩序的願景」發表演說，再次重申台灣問題是「中國內政」，聲稱中方願為「和平統一」付出最大誠意和努力，但又嗆聲一旦有人將台灣分裂出去，中方「不惜一戰」，一定會「打到底」，甚至痛批「搞台獨，死路一條，妄想！」他也不點名地批評美國打「台灣牌」，堅決反對美方以「台灣關係法」干涉中國內政。

    美國政治新聞網站「政客」（Politico）歐洲版引述一名歐洲外交官報導，魏鳳和談論台灣「比以往更強硬」，已將台灣執政的民進黨與台獨倡議者完全劃上等號。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播