中國禁台灣石斑 養殖戶：正面應對

高雄永安養殖青年表示，全村已採用酵素菌種生態養殖，已多年不再投藥，痛批中國「又來了！用藥檢打壓台灣名聲，非常不公平」。（漁青提供）

2022/06/12 05:30

〔記者楊媛婷、黃旭磊／綜合報導〕中國宣布自十三日起禁止台灣石斑魚輸入，理由指多次從台灣輸入的石斑魚中檢出孔雀石綠、結晶紫等禁用藥物，還檢出土霉素超標，石斑魚養殖業者表示，養殖端當然不希望遇到這件事，但從一連串中國禁台灣農產品事件後，已有預期心理，「知道中國遲早會來這招，現在真的來了，不過我們會正面面對。」

高屏兩處冷鏈物流加工區 兩年內落成

曾獲得神農獎肯定的屏東縣養殖漁業發展協會總幹事陳啟宏表示，觀察這幾年中國對於台灣農產品動輒祭出禁運措施，耳聞下一個可能就是水產品，因此多少都有預期心態。

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陳啟宏進一步表示，中央跟地方政府之前也努力分散外銷市場，並協助建立內銷與電商通路。農委會定期都會舉辦石斑魚等水產品促銷活動，也輔導養殖戶建立品牌並輔導將石斑魚急凍後去刺、分切成適合小家庭食用的規格，讓國人更願意品嘗國產優質水產品。

漁青捍衛商譽 痛批中國「又來了」

據了解，去年底中國突然指屏東兩家石斑魚養殖場驗出禁藥，漁業署調查沒發現中國指控情事後，內部就評估中國極可能對台灣石斑出手，除加快建設位於屏東、高雄兩處冷鏈物流加工廠區，預計兩年內落成，也輔導石斑魚養殖戶轉養午仔魚，鼓勵石斑魚分散外銷到其他市場。

高雄永安區的蘇姓養殖青年也說，全村已採用酵素菌種生態養殖，菌種日益健康進步，已多年不再投藥，去年入選農委會六都唯一金牌農村，石斑還外銷新加坡、韓國及日本，痛批中國「又來了！用藥檢打壓台灣名聲，非常不公平」，絕對要捍衛名聲。

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