美日韓防長會談 首提台海和平重要性

日本防衛大臣岸信夫（左）、美國國防部長奧斯汀（中）及韓國國防部長李鐘燮（右）昨在新加坡舉行會談，會後的聯合聲明中首度提及台灣議題。（取自日本防衛省臉書）

2022/06/12 05:30

「香格里拉對話」演說 岸信夫：警戒中國武力犯台

〔編譯張沛元／綜合報導〕值此北京當局武嚇台灣升高區域緊張情勢之際，美國、日本與南韓的國防部長十一日在三方會談上首度論及台灣議題，強調台灣海峽和平穩定的重要性；同日稍後的美日澳防長會談也提及台灣，呼籲「和平解決兩岸問題」。

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這是美日韓防長自二○一九年十一月以來首度舉行面對面會談，美國國防部長奧斯汀、日本防衛大臣岸信夫與南韓國防部長李鐘燮是藉參加新加坡的亞洲安全會議「香格里拉對話」之便在場外舉行會談，並在會後的聯合聲明中，首度提及台灣議題。

聯合聲明暗批中國

在亞洲地區日益獨斷

日本共同社報導，聯合聲明中暗批中國在亞洲地區日益獨斷，美日韓防長「強烈反對在印度太平洋地區的任何尋求改變現狀與加劇緊張情勢的單方面行動」，皆對「與基於規則的國際秩序印太地區不一致的」活動感到憂慮，以及「重申應該根據國際法的原則和平解決所有紛爭」。岸信夫表示，值此對台軍事均勢開始失去平衡之際，台灣海峽的和平穩定至為重要，不僅對該區至為重要，對國際社會也至為重要，「因此我們必須密切觀察（台海情勢）」。

美日澳防長會談

籲和平解決兩岸問題

同日稍後，奧斯汀、岸信夫與澳洲新政府副總理兼防長馬勒斯（Richard Marles）舉行會談，並在會後聲明中點名批評中國「在南海上的非法主權聲索與活動」，也提及台灣議題，三人強調台海和平及穩定的重要性，呼籲「和平解決兩岸問題」。

此外，岸信夫十一日在「香格里拉對話」中發表演說時指出，面對「看似不放棄對台動武可能性，並試圖強化欠缺透明度的軍事力量」的中國，日本抱持警戒；中俄深化合作，上月在靠近日本與台灣的水域進行聯合空中巡邏，此等共同軍事活動「無疑加深各國憂慮」。

岸信夫並將擁有或正在發展核武的中國、俄羅斯與北韓列為「漠視規則的主體」，日本將增加國防預算與尋求先進攻擊武器以強化自身防衛力，「烏克蘭可能就是明日的東亞」。

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