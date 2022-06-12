中國禁台灣石斑 農委會3措施護漁

中方片面禁止輸入台灣石斑魚，農委會主委陳吉仲昨表示，啟動三大措施保障漁民生計。（資料照）

2022/06/12 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕繼鳳梨、釋迦、蓮霧後，中國宣布自十三日起暫停台灣石斑魚輸入，針對中方片面禁止輸入台灣石斑魚，農委會主委陳吉仲昨表示，啟動三大措施保障漁民生計，另將透過兩岸平台提供科學證據，請中國回應。

台灣石斑魚的主要產地為屏東、高雄、台南，年產量約一萬七千噸，去年外銷六六八一公噸，中國占外銷總量九十一％。

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中國去年底曾指我國兩處屏東石斑魚養殖魚場驗出禁藥，陳吉仲說，我方調查取樣確認安全無虞，正式回應中方，但中方卻對我方提出的科學報告已讀不回。

陳吉仲表示，目前已針對中國通知的這兩批驗出結晶紫的石斑魚展開調查，並將提出科學報告，若中國持續不理，將在WTO的食品安全檢驗與動植物防疫檢疫委員會（SPS）提申訴。

防檢局局長杜文珍表示，台灣邊境查驗曾三度查獲中國輸台水產品用藥殘留超標，將該批貨品退運或銷毀，中國全面暫停台灣石斑魚輸入，不僅違反國際貿易邊境檢驗慣例，也違反WTO規定。

持續調整內外銷比例 增歐美市場

對於中國片面暫停台灣石斑魚輸入，推估約三千六百噸被影響，漁業署代理署長范美玲表示，已提出三大措施保障漁民權益，包括輔導漁民延後上市，提供飼料補助及低利貸款，目標一千公噸；加強電商平台促銷，增加國內採購，目標一千六百公噸；強化海外市場拓銷，目標一千公噸。

農委會也將持續調整內外銷比例，陳吉仲說，過去每十條石斑魚有七條賣到中國，現在內外銷比為三比二，並在屏東跟高雄設立大型冷鏈物流加工區，有利於冷凍石斑魚銷往歐美。

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