國民黨竹市議員 最多人挺林耕仁選市長

國民黨年底新竹市長人選產，黨秘書長黃健庭昨天到竹市議會，聽取黨籍議員意見，強調會把地方的聲音帶回去，也會盡快決定人選。（記者洪美秀攝）

2022/06/11 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕國民黨年底新竹市長人選喬不攏？國民黨秘書長黃健庭昨天到新竹市議會，聽取黨籍議員意見，並閉門要他們針對市長的可能人選進行假投票。黃強調，此行是凝聚黨內共識，希望國民黨團結、光復新竹市。

黃健庭協調 閉門假投票

十七名國民黨籍市議員昨全部出席，除了議會黨團支持的市議員林耕仁迴避沒有參與投票外，黃健庭請其他十六人進行不記名投票，投票對象包括林耕仁、立委鄭正鈐與中央屬意的清大教授翁曉玲等三人，投票結果雖未公開，但據了解，林耕仁應可獲十三到十四票的高支持度。

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黃健庭會後受訪表示，此行目的主要是聽取黨內最近面臨的處境，也針對年底市長提名做進一步的溝通，大家都有共識，就是一定要團結，才有機會光復新竹市。黃健庭強調，會把大家的意見及投票結果帶回去，盡快做好評估，決定後就會對外公布。

國民黨新竹市議會黨團總召陳治雄表示，黨團去年就完成市長提名初選民調，也有高度共識支持初選民調勝出的林耕仁參選市長。黨團成員認為距年底大選已剩不到半年，黨中央應趕快公布提名人選。因時間緊迫，黨團和支持者都不希望黨中央如同桃園市採空降或徵召方式決定人選。

陳治雄說，黨籍議員都在地方力拚，黨中央沒給任何資源，應該尊重地方聲音，不要再引發黨內紛爭，才能團結拚選舉。

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