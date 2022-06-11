親美論遭中批評 朱︰不改創黨建國初衷

國民黨主席朱立倫8日來到美國紐約朱沛國堂祭拜朱氏祖宗。（國民黨提供）

2022/06/11 05:30

〔記者施曉光／綜合報導〕正在美國訪問的國民黨主席朱立倫六日詮釋「九二共識」，是「沒有共識的共識」，並重申國民黨立場是親美，而非親中。針對中國國台辦以「九二共識不容任意扭曲」，並指兩岸事務是「家裡事、不需假手外人」，朱立倫昨於臉書發文強調，對於兩岸關係，無論是中共或任何特定政黨、人士的表述，都不會改變國民黨創黨建國以來的初衷。

朱立倫強調，國民黨中央黨部門口高掛的標語正是「護台灣，保民主，拚未來」，國民黨一定捍衛中華民國與民主自由。他說，「時代在變，環境在變，潮流也在變」，國民黨的戰略途徑與戰術或許會因應時局調整，但捍衛中華民國與民主自由的初衷，為台灣未來打拚的目標，絕對不會改變。

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朱立倫說，全球地緣政治風險正在上升，台灣要有穩健策略，透過同時加強自我防衛和不放棄對話，有原則地交流溝通，以降低台海衝突風險並減少意外與誤判，才是對區域和平與兩岸人民福祉最好的做法。

朱立倫美東時間八日除了拜會紐約中華公所，走訪紐約哥倫布公園廣場向國父孫中山銅像獻花，還到朱沛國堂祭拜朱氏祖宗。朱立倫指出，他是北宋知名詞人朱敦儒的第二十九代孫，雖然自己學問沒那麼好，但總是很高興朱家大儒朱熹等歷代祖先，每一位都才高八斗，影響後代深遠。

結束美國東岸行程後，朱立倫將飛往美西洛杉磯，接受當地僑宴招待後返國，在僑宴前還將召開返國前記者會。

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