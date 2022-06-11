為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    鄧振中戴琪 可望雙邊會談

    鄧振中（左）與戴琪（右）12日將出席WTO部長級會議，有機會另外舉行雙邊會談。（資料照，取自美國貿易代表署發言人推特）

    鄧振中（左）與戴琪（右）12日將出席WTO部長級會議，有機會另外舉行雙邊會談。（資料照，取自美國貿易代表署發言人推特）

    2022/06/11 05:30

    WTO部長會議12日登場

    〔記者李欣芳／台北報導〕世界貿易組織（WTO）部長級會議將於十二日在瑞士日內瓦舉行，政務委員鄧振中昨率團啟程參加會議，並與各國貿易部長舉行雙邊會談。由於美國貿易代表戴琪也率團前往，這也是「台美二十一世紀貿易倡議」啟動後兩人首度碰面，據悉，鄧振中將有機會與戴琪另行舉行雙邊會談。

    台美一日宣布啟動二十一世紀貿易倡議，本月底將在華府首次談判，雙方可望先確立整個倡議架構，並就雙方較關切的議題進行談判。

    戴琪目前正在法國巴黎出席經濟合作暨發展組織（OECD）部長級會議，預計今天將與各國貿易部長舉行會議，討論美國主導的印太經濟架構（IPEF）與美國政府在該區域的持續經濟參與，之後將轉往瑞士日內瓦，出席明天的WTO部長級會議。

    這次WTO部長級會議將討論漁業補貼、疫苗專利權、WTO改革等議題。鄧振中日前受訪時表示，他將在部長級會議中明確表達台灣立場，也會把握機會與WTO各會員國進行雙邊會談。

    官員表示，約一百六十個各國貿易部長及代表與會，鄧振中與戴琪都會參加，有機會另外舉行雙邊會談，但還要看雙方時間的安排。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播