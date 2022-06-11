鄧振中戴琪 可望雙邊會談

鄧振中（左）與戴琪（右）12日將出席WTO部長級會議，有機會另外舉行雙邊會談。（資料照，取自美國貿易代表署發言人推特）

2022/06/11 05:30

WTO部長會議12日登場

〔記者李欣芳／台北報導〕世界貿易組織（WTO）部長級會議將於十二日在瑞士日內瓦舉行，政務委員鄧振中昨率團啟程參加會議，並與各國貿易部長舉行雙邊會談。由於美國貿易代表戴琪也率團前往，這也是「台美二十一世紀貿易倡議」啟動後兩人首度碰面，據悉，鄧振中將有機會與戴琪另行舉行雙邊會談。

台美一日宣布啟動二十一世紀貿易倡議，本月底將在華府首次談判，雙方可望先確立整個倡議架構，並就雙方較關切的議題進行談判。

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戴琪目前正在法國巴黎出席經濟合作暨發展組織（OECD）部長級會議，預計今天將與各國貿易部長舉行會議，討論美國主導的印太經濟架構（IPEF）與美國政府在該區域的持續經濟參與，之後將轉往瑞士日內瓦，出席明天的WTO部長級會議。

這次WTO部長級會議將討論漁業補貼、疫苗專利權、WTO改革等議題。鄧振中日前受訪時表示，他將在部長級會議中明確表達台灣立場，也會把握機會與WTO各會員國進行雙邊會談。

官員表示，約一百六十個各國貿易部長及代表與會，鄧振中與戴琪都會參加，有機會另外舉行雙邊會談，但還要看雙方時間的安排。

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