上班PTT發文 北市政風室主任記兩申誡

2022/06/11 05:30

議員爆柯文哲要部屬幹倒苗博雅、簡舒培 柯︰這話有前因後果

〔記者蔡亞樺、楊心慧／台北報導〕台北市政府疑似「網軍」案延燒，多名市府員工被揪出上班時間在批踢踢（PTT）發文帶風向，北市公共運輸處政風室主任盧勝洲昨被查出上班當鄉民，跟網友筆戰，遭記兩次申誡，北市交通局運輸資訊科長林育生也因上班使用批踢踢，考績會決議記過一次，林昨也道歉、口頭請辭主管職。

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林育生記過一次 口頭辭主管職

議員李建昌在議會質詢時批評，市長柯文哲今年底卸任，但都沒把市政當一回事，已經自暴自棄、放棄，更質疑柯網路上的義勇軍是有組織的行為，甚至恐怕有藏鏡人在操作，市府爆出養網軍爭議，市長應視為市府的公安危機，追查問題出在哪，但柯文哲始終沒有拿出態度、不正視市政危機。

李建昌表示，昨早在交通委員會還爆出柯文哲私下對副發言人說，要好好把台北市議員苗博雅、簡舒培幹倒，就能早日升任發言人。柯對此回應，這種話有前因後果，不要這樣亂講；李建昌反問，所以有講過？雖然態度有可能笑笑講這種話，這樣對嗎？

柯文哲表示，他每天都很認真上班，沒有自暴自棄，但他沒有政治幕僚，如果有就不會搞成這樣，他不希望整個國家全部都在搞政治，這是一個行政團隊，平常沒有在搞什麼政治。

柯︰完全禁止不是好的管理

柯文哲強調，北市府沒有網軍，但他相信絕大多數公務員奉公守法，偶爾看一下不是那麼嚴重，也不要因噎廢食。每個單位做好內部管理，上班時間掛三小時當然不對，但完全禁止不是好的管理，若要訂規範也可以，只是不太好訂，願意內部討論看看。

議會交通委員會昨召開「交通局同仁上班期間PTT發文事件調查」專案報告，林育生、盧勝洲兩人因上班在批踢踢發文，林育生記過一次並在六月六日自請處分、口頭請辭主管職，昨也道歉，承認錯誤並強調會負起責任；交通局長陳學台說，因補缺需找合適人選，仍在慎重考慮是否讓林請辭。

盧勝洲道歉︰不再使用批踢踢

盧勝洲上班期間透過「sinju1204」帳號登入批踢踢，針對各項議題發表個人評論，從事非公務行為，廉政署要求北市政風處徹查，記盧員申誡兩次。盧昨表示，對上班時間從事非公務行為感到抱歉，但他在十五年前就使用一個批踢踢帳號到現在，自己是普通鄉民，喜歡上網酸人筆戰，這次後將不會再使用批踢踢。

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