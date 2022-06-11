北市府6年訂1409項KPI 》議員揪績效差 批柯文哲管理失敗

2022/06/11 05:30

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲上任後引進企業界的KPI（關鍵績效指標）管理制度，改善公務機關行政效率不佳。但北市議員王浩昨在議會質詢指出，北市府於二○一六年至去年，在各局處機關訂定高達一四○九項KPI，卻有許多KPI績效表現不佳，或設計不良而下修目標、無法達標等一堆問題，柯文哲備詢時頻頻點頭，並未作答回應。

歷年未達標KPI共二四四項

柯文哲昨下午率市府局處首長赴市議會進行市政總質詢，王浩質詢時指出，市府設定交通事故KPI，但交通死亡事故人數不減反增。他調閱資料市府訂定一四○九項KPI指標，實際檢視執行成果卻發現，每年約有兩成的KPI無法達到各機關自訂的目標，歷年未達標KPI共計二四四項，前三名單位分別為產業發展局、交通局及都市發展局。

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他表示，柯自詡為還債市長，但財政局「償債率」KPI，二○一八年至二○二○年連續三年都未達到設定目標，市府更將預計還債率從二○一八年的九％，逐年調降至二○二○年的五．四％，仍舊無法達標，去年乾脆取消此KPI不再執行，還有「每十萬人交通事故傷亡人數」、「每十萬人自殺死亡人數」這兩項KPI，更是超過五年以上均無法達標。

王浩也指出，一四○九項KPI有超過兩成、二八五項，僅執行一年就因故取消，北市府還不斷推出新的KPI製造組織創新的假象，實際上卻是讓各局處充斥毫無意義的KPI，也無法追蹤其績效，痛批柯自認全國首創的KPI管理制度相當失敗，柯應好好檢討是否繼續沿用。

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