法參議員葛里歐：台灣是區域中流砥柱

法國參議院外交暨國防委員會副主席、友台小組副主席葛里歐昨日接受總統蔡英文頒贈「大綬卿雲勳章」，圖為葛里歐在贈勳典禮後致詞。（總統府提供）

2022/06/10 05:30

〔記者蘇永耀、李欣芳／台北報導〕蔡英文總統昨接見法國參議院外交暨國防委員會副主席、友台小組副主席葛里歐所率跨黨派國會議員訪問團。蔡總統說，台灣、法國和歐盟是理念相近的夥伴，三方共同努力，能夠帶動彼此國家的進步發展，為人民創造更多福祉。葛里歐強調，台灣已多次證明自己是區域穩定的中流砥柱，耐力與韌性令人欽佩；他盼台灣永遠都會是一顆明星，照亮嚮往更為民主與和平的世界。

蔡總統授勳 期待加速推動台歐洽簽「雙邊投資協定」

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蔡總統昨也頒授葛里歐「大綬卿雲勳章」，表彰他為台法關係的努力和貢獻。總統說，這幾年台法國會交流突飛猛進，上個月舉行的世衛大會，法國為台灣發聲；今年上半年，法國是歐盟輪值主席，歐盟在二月通過的「歐洲晶片法案」，強調台灣先進的晶片技術以及共同合作意願。上週剛舉行的「台歐盟經貿對話會議」，首次提升到部長級對話。她今年初提出「強化歐洲鏈結計畫」，期待加速推動台灣和歐盟洽簽「雙邊投資協定」。

葛里歐表示，台灣對民主價值的堅定承諾，以及具有的經濟和工業實力，成為亞洲表現最優異的國家之一。儘管持續遭受到孤立，但台灣依然向世界敞開大門，日復一日為自己的存在而奮戰；儘管某些大國意圖阻止台灣參與國際組織，但台灣依然與世界分享醫療等許多領域的專業知識，彰顯出台灣巨大的能力，以及治理者和公民足為楷模的勇氣。

葛里歐也說，獲頒贈勳章，象徵著他現在隸屬於一個新的共同體，隸屬於一群捍衛台灣的人士，他有責任證明自己無愧於這份殊榮。他保證，將幫助台灣反抗壓迫者，促進台灣的自由，對抗那些反對台灣自由的人。他還說，由衷盼望台灣永遠都會是一顆明星，照亮嚮往更為民主與和平的世界，「台灣萬歲、法國萬歲」。

台法共同捍衛民主自由價值

葛里歐一行昨也拜會行政院長蘇貞昌。葛里歐說，法國國民議會將改選，總統馬克宏也才連任成功，訪團選在有如此多重要政治活動時刻來台，就是為了告訴台灣，法國有多重視台灣。台法除了經貿議題，還包括想要共同捍衛民主自由價值決心，台法將持續朝同一方向前進。蘇揆則表示，歡迎法國閣員未來能訪問台灣，就各種議題交換意見。

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