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    雲縣議會「活字典」 吳國正將退休

    全國議會「活字典」，雲林縣議會議事法制主任吳國正將於本月卅日退休，昨天議員不分黨派表達感謝及祝福。（記者黃淑莉攝）

    全國議會「活字典」，雲林縣議會議事法制主任吳國正將於本月卅日退休，昨天議員不分黨派表達感謝及祝福。（記者黃淑莉攝）

    2022/06/10 05:30

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣議會議事法制主任吳國正在議會服務三十多年，精通法規，被稱為議會「活字典」，議會曾有四次因為他無法出席而休會，吳國正將於六月卅日退休，昨天是他最後一次參加議會開會，議員不分黨派對他表達感謝及祝福。

    議事主任精通法規 府會鼓掌感謝

    吳國正卅一歲就擔任議事組主任，當時是全台最年輕，現在則是全台最資深，他精通議事規則，思路與口條清晰，個性溫和，沒有黨派色彩，各黨各派議員都很敬重。

    昨天是雲林縣議會第十九屆第七次定期會最後一天，結束前議長沈宗隆率領與會議員、縣長張麗善也率縣府一級主管，先後起立鼓掌，以掌聲感謝吳國正在議會的付出，並祝福他退休生活愉快，議員也獻花表達感謝及祝福。

    沈宗隆表示，吳主任在公職四十五年，有卅多年在議會，歷屆議員對他都很敬重，更令人佩服是，他不斷精進，去讀政治、法律研究所，精通法規，全國各地議會議事主任吳國正是「TOP」，歡迎他退休隨時回到議會與大家敘舊。

    議員林建鴻、李明哲指出，吳主任是全國議會「活字典」，不只各地議會，甚至鄉鎮市民代表會，對議事規則不懂致電向他請教，還找他去開課，他上課的講義傳到各地議會。

    吳國正說，公務生涯感謝再感謝大家支持及府會合作，大家給予的協助及配合他都銘記在心。

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