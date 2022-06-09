蘋果新聞網賣掉了 經民連籲查是否涉中資

台灣《蘋果新聞網》昨發出聲明，指已完成與新東家的交接，法人代表葉一堅擔任榮譽主席。（圖：取自蘋果新聞網臉書）

2022/06/09 05:30

〔記者陳鈺馥、凃盈如／台北報導〕台灣《蘋果新聞網》昨發出聲明，指已完成與新東家的交接，法人代表葉一堅擔任榮譽主席。該交易傳由17Live共同創辦人潘杰賢與香港商人黃浩共同出資收購。經濟民主連合呼籲，交易案涉及個資販售、是否有中資購入媒體及國安問題，投審會應嚴格把關。

《蘋果新聞網》聲明指出，香港總公司面臨前所未見的風暴，加上香港《蘋果》資金被凍結，導致台灣《蘋果》金流斷鏈。幾經風雨，台灣《蘋果》終於完成交接。葉一堅強調：「大部份的同事都可以轉移到新東家及安然留用，我也會和大家一齊留用去新東家，並擔任他們的榮譽主席。」聲明亦指出，部分媒體臆測誤導交易金額僅三億元，「事實上交易金額遠高於三億元」。

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蘋果工會：爭取相同勞動條件留任

《蘋果新聞網》工會亦發聲明表示，雖對公司交易案樂見其成，但將監督資方是否依法履行相關程序與義務，為一百三十多名會員維護應有權益，以爭取全體會員以相同勞動條件繼續留任為目標協商。

經濟民主連合智庫召集人賴中強表示，目前整個交易架構與資訊還不夠明確，但交易案有兩個問題。首先，買方買的是什麼？出售的是什麼？蘋果在台灣是「香港商蘋果日報出版發展有限公司台灣分公司」，如果買方買的是「香港商蘋果日報出版發展有限公司」的股份，就會出現一個問題，誰有權賣股份？看來是先前香港法院指派的壹傳媒清算人譚競正。

但賴質疑，香港法院指派清算人的裁定，沒有向台灣法院申請認許，清算人可以出售台灣蘋果日報的資產嗎？這次壹傳媒的清盤是在港版國安法架構下，因為我方不承認港版國安法的效力，這就會產生很大疑慮。

賴中強說，另一種交易可能是，出售的不是股份，而是「香港商蘋果日報出版發展有限公司台灣分公司」。目前台灣分公司登記代表人是葉一堅，葉將公司賣給另一家新公司，這個模式就不涉香港清盤人職務執行。

不過，賴提及，外界一再擔憂台灣蘋果日報各種個資、採訪記錄、狗仔跟拍影像，涉及隱私的個人資料，可以在公司間買賣嗎？有沒有侵害當事人權益，沒取得當事人同意，能夠做個資的販賣？這樣的交易有效嗎？

賴中強：涉及國安 投審會須嚴把關

賴中強認為，無論是出售港蘋股份或台灣分公司的資產，都有很大問題。從葉一堅說法，似乎顯示可能是第二種交易架構，那報社歷年資料庫、個資能否在兩家公司間買賣，必須打上問號。

他強調，外資要併購台灣公司，必須經過投審會同意，此個案涉及個資交易，還有是否中資購入媒體？更有國家安全的問題，投審會必須嚴格把關。

民進黨立委王定宇質疑，黎智英被港版國安法關押迫害，這筆交易是「誰的手」弄的？誰是買家？為何「那隻手」會喜歡這個買家？國安疑慮未解，不可買賣和變更登記。

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