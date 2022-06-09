林姿妙防疫記者會賣靈芝…綠營批「防疫台變購物台」

宜蘭縣議會民進黨團諷縣長林姿妙，在縣府防疫記者會賣起靈芝，是「靈芝妙」。（圖：宜縣議會民進黨團提供）

2022/06/09 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕「林姿妙賣靈芝，防疫台變購物台！」民進黨宜蘭縣議會黨團昨抨擊宜蘭縣府的防疫記者會，縣長林姿妙竟然賣起靈芝，幫特定店家打廣告，不倫不類；林姿妙說，疫情期間，支持青創產業；民進黨團認為，鼓勵青年創業應另設平台，而不是在防疫記者會「順便」宣傳，模糊防疫焦點，變成林姿妙作秀舞台。

林：疫情很辛苦 支持青創產業

宜蘭縣府前天的防疫記者會，找來特定青農推銷自家農場靈芝，昨天則找來金棗加工業者行銷。面對質疑，林姿妙說，疫情期間，青創業者很辛苦，縣府不以營利為目的，鼓勵青年創業。

請繼續往下閱讀...

綠營：應另設平台 非模糊防疫

民進黨黨團表示，防疫記者會竟變成購物台，無視防疫專業與功能性，青年創業與防疫都不該兒戲，縣府應認真規劃青創舞台，而不是在防疫記者會順便推銷，民進黨支持促銷青農產品，但不要讓防疫記者會變成妙妙購物台，模糊防疫焦點。

國民黨議會黨團反擊，民進黨沒有政策可以講了嗎？明明是各縣市首長與衛福部長陳時中都在做的事，為什麼林姿妙不能做？縣府貼心也創新，民進黨如果不照顧農民，就讓林姿妙來照顧。

國民黨團強調，後疫情時代振興產業非常重要，宜蘭青創產業有特色，縣府介紹給民眾，帶動產業發展，也給年輕人創業典範與築夢願景，沒有什麼不對。

民進黨團則指出，防疫記者會是要向縣民宣導防疫，卻變成宣傳靈芝療效，衛生局是專業單位還配合演出，陳時中曾行銷農產品，但不是幫特定店家打廣告，這有很大不同。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法