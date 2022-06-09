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    斯洛伐克國會友台小組主席：我是台灣人

    斯洛伐克國會友台小組主席歐舒斯基堅定表示，「只要我還有一口氣，就會和台灣站在一起」。（記者劉信德攝）

    斯洛伐克國會友台小組主席歐舒斯基堅定表示，「只要我還有一口氣，就會和台灣站在一起」。（記者劉信德攝）

    2022/06/09 05:30

    歐舒斯基期待蔡總統到訪 主張斯國逐步退出16＋1機制

    〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部長吳釗燮昨頒贈「睦誼外交獎章」給斯洛伐克國會友台小組主席歐舒斯基。歐舒斯基致詞時真情流露說，自己在共產鐵幕生活了大半輩子，深知保衛民主的重要性，只要還有一口氣，他就會和台灣站在一起，「若所有民主國家都團結為台灣撐腰，中共政權就無計可施」。

    「只要我還有一口氣，

    就會和台灣站在一起」

    斯洛伐克國會及布拉提斯拉瓦省聯合組團訪問台灣，昨舉行訪台記者會，今將啟程南下拜訪高雄市。歐舒斯基長期在斯洛伐克國會協助推動友台議案，去年敦促斯國政府援台疫苗，今年也協助將台灣愛心物資轉運至烏克蘭。吳釗燮昨頒贈獎章給歐舒斯基，訪團和兩國代表出席觀禮。

    歐舒斯基說，他大半輩子歲月在共產黨統治下的捷克斯洛伐克度過，深知團結保衛民主的重要性。他形容，自己對民主的支持來自「歷史打的疫苗」，因此支持台灣是「再正常不過的事」。他也期待蔡英文總統未來能夠正式訪問斯洛伐克，和同為女性的斯洛伐克總統查普托娃會面。

    「民主國家團結挺台，

    中共政權就無計可施」

    歐舒斯基強調，台斯都經過爭取民主的篳路藍縷歷史，現在面對大國壓迫，台灣人民勤奮努力，應受到列國公認。例如台灣大使李南陽努力推展外交，卻只能被稱為代表，「這是不公平的」，「不論在奧運或WHO，台灣值得公平對待。若所有民主國家都團結為台灣撐腰，中共政權就無計可施。」

    歐舒斯基並談及英法二戰前和希特勒妥協、犧牲捷克斯洛伐克的歷史。烏俄戰爭爆發，他呼籲並期盼歐洲各國能夠完全覺醒，放棄對俄羅斯的綏靖政策，捍衛岌岌可危的民主國家，包括和台灣站在一起；斯洛伐克很難扭轉歐盟整體政策，但會透過一步步努力、在每一件小事上盡力支持台灣。他也再度引述甘迺迪西柏林演講名言，強調「我是台灣人！」

    媒體問斯洛伐克有無可能跟進立陶宛、退出中國與中東歐國家的十六加一合作機制？歐舒斯基表示，他個人主張逐步退出。他強調，對斯洛伐克來說，台灣是比中國更重要的投資夥伴，「就算中國把投資一夕撤光，我們桌上還是會有食物」，斯國應正視真正投資夥伴。

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