北市府員工造謠遭記過 議員批切割卸責

2022/06/08 05:30

會展基金會林員記過2次、沒年終 交局科長林育生將有行政處分 觀傳局科員宋承恩懲處最快明公布

〔記者蔡亞樺、楊心慧／台北報導〕台北市政府近來爆發「網軍」風波，多名市府員工接連被爆出在上班時間利用北市府IP發文帶風向。北市府召開考績會做出懲處，台北市會展產業發展基金會（簡稱會展基金會）林姓員工記過兩次、考績丙等無年終獎金；交通局科長林育生也確定將受到行政處分，觀傳局則最快明天開考績會公布科員宋承恩懲處結果。對此懲處結果，台北市議員不分藍綠均認為，北市府就是在切割設置停損點，把責任推卸給小蘿蔔頭，搪塞外界質疑，想讓事件就此不了了之。

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民進黨議員王閔生指出，很多網友熱心提出事證及質疑點，如今市府對於個人重懲，還是無法化解外界疑慮，相信社會有評斷，這麼多市府員工在上班時間用PTT、帶風向，北市府僅針對個人做出懲罰，仍無其他作為，難對外界交代。

簡舒培︰很多疑點沒調查 要持續追查

民進黨議員簡舒培表示，事發至今已一週，仍無法證實林員家人有中重症領不到藥，完全無證據，這些完全沒調查，市府僅針對他在上班時間用PTT，記過兩次、不發給他年終獎金，草率切割，讓林員知難而退，並讓這件事不了了之，但這件事絕對不能就這樣結束，要持續追查下去。

吳世正︰個人擁多個帳號 應交代

國民黨議員吳世正表示，市府現在被抓到就切割，應說明林員是怎麼進入會展基金會，為何一個人這麼多帳號，應對外交代清楚，這已經對民主造成傷害，市府疑似花公帑養網軍，對納稅人也無法交代，現在就處理幾個小蘿蔔頭，搪塞外界質疑，這就是台北市長柯文哲一貫做法、欺世盜名。

黃珊珊︰員工網路言論 無法管控

對此，副市長黃珊珊昨受訪回應，目前查到的部分就是這些員工上班時間使用PTT，皆屬個人行為，市府不可能用納稅錢養網軍，也不可能指使他們上網發文，都是他們自己的意見表達，沒辦法管控他們在網路上的言論。

王閔生日前在議會市政總質詢上指出，PTT帳號LovError發表多篇文章，身分與內容被網友抓包不合理後還稱是幻想文，IP位置在北市府。北市府資訊局清查後，確認為會展基金會林姓員工發文，王閔生還抓到，林員稱確診期間沒領到薪水，會展基金會經查證是說謊，王痛批是造謠。

會展基金會︰林員常態性行為 重創聲譽

會展基金會指出，林員在上班時間從事私務事證屬實，且發文留言則數及近兩年皆有此情事，顯為「常態性行為」，又因此造成外界誤解會展基金會為網軍基地。加上文中稱未給薪水坦言說謊，對基金會聲譽有重大影響，人評會決議記過兩次，年度考績丙等，無年終獎金。

林育生、宋承恩 上班發文攻擊執政黨

網紅「四叉貓」（劉宇）陸續在臉書發文指出，包含台北市長柯文哲的隨行攝影陳柏瑞、交通局運輸資訊科科長林育生、觀傳局科員宋承恩等人，在上班時間利用北市府IP發文帶風向推文，攻擊執政黨。

證實宋承恩統收網路行銷成果

「四叉貓」指出，當時一篇從IP位址「一一七．五六．一七八．八○」發出的貼文被備份下來，內容提及「請各部門於一○八年十二月十五日前提供網路行銷執行成果，以利彙整陳報總經理～各執行成果須包含KPI達成率」，許多鄉民一口咬定是民進黨養「國家級網軍」，如今發現當時的爭議IP是台北市政府使用，貼文是觀傳局「宋承恩」張貼。觀傳局表示，宋承恩是城市發展科科員，初步了解宋承認是他的帳號，但聲稱自己不是網軍，而宋員在上班時間上PTT，因此召開考績會最快週四有懲處結果。

柯隨行攝影陳柏瑞懲處 待簽核公布

交通局表示，昨已召開考績會，林育生將有行政處分，紀錄尚在整理中，處分額度仍須機關核定為準。至於陳柏瑞，北市府表示，昨下午開過考績會，待首長簽核，將合併後公布。

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