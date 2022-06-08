宜蘭／綠攻林姿妙借錢免還 藍駁烏賊戰

民進黨宜蘭縣議會黨團再次質疑林姿妙圖利親友團，免徵土地徵值稅，借錢免還，近億元資金來源不明。 （記者游明金攝）

2022/06/08 05:30

林姿妙透過縣府表示「沒有回應」

〔記者游明金／宜蘭報導〕民進黨宜蘭縣議會黨團近日在宜蘭街頭豎立「妙妙妙，林姿妙，借錢免還，稅金免繳」看板，再次質疑縣長林姿妙圖利親友團，免徵土地增值稅，近億元資金來源不明，要求林講清楚。國民黨議會黨團反駁，民進黨不要再打烏賊戰，誤導民眾；林姿妙透過縣府表示「沒有回應」。

民進黨質疑林圖利親友團免徵土增稅

林姿妙因大羅東地區治水防災區段徵收案，「機六用地」周邊一五五八地號農地免徵土地增值稅案，涉嫌圖利自家堂姊前國代林束梅家族等人，與前立委楊吉雄之間也有近億元不明金流，被檢廉認為涉嫌圖利、財產來源不明等罪。

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批林哭哭啼啼博取同情 應誠懇交代

民進黨團批評，林姿妙面對質疑，一再使用司法迫害、政治追殺等虛無口號，型塑悲情形象，無法獲得縣民諒解。縣議員陳文昌說，林為什麼借錢可以免還？到底有什麼內幕？稅金免繳連累那麼多縣府同仁，縣長要清楚誠懇交代。

陳文昌指出，林姿妙如果自認清白，應學習二○○八年蘇治芬擔任雲林縣長時，絕食抗議、拒絕交保，以堅定意志展現勇氣，而不是哭哭啼啼博取同情。

縣議員呂惠卿說，林姿妙親友團在二○一○年購買一五五八地號農地，後來因堆置土方被開罰列管；二○一八年親友團要墊高地價，須拿到羅東鎮公所核發的農業使用證明才能免徵土增稅，當時羅東鎮長就是林姿妙，親友團輕而易舉拿到農證。

呂指出， 二○一九年縣府財稅局查到農地被列管要繳土增稅，親友團竟偽造假的土方去向證明，表示土方已運走並恢復農用，縣府藉此免徵，當時是林姿妙當縣長，親友團有這樣子的特權，難怪林可以借錢不用還。

議員籲速起訴 讓林說清楚、講明白

縣議員林麗表示，林姿妙與楊吉雄間的資金、支票往來異常，縣長宣稱是「債務」卻不依法申報，據了解，所謂「債務」，是在檢廉搜索後，縣長為了要脫罪，而合理化違法行為。

國民黨議會黨團黃琤婷、楊弘旻議員反擊，每次選舉一到，民進黨就花大錢租廣告做看板污衊對手，每次都用這種奧步。欠債都有支票有借據，怎麼可能不還？

黃琤婷呼籲檢方儘快起訴，讓縣長可以出來說清楚、講明白，民進黨不要再利用媒體污衊抹黑對手、打烏賊戰，還給大家乾淨的選舉空間。

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