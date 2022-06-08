高市藍議員找母雞 柯志恩、張亞中最受青睞

國民黨秘書長黃健庭昨南下高雄，與市議員座談，討論市長人選。（記者葛祐豪翻攝）

2022/06/08 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨秘書長黃健庭昨南下高雄與廿四名黨籍議員座談，協調市長人選，現場並進行類「假投票」。市黨部主委提出四人名單，包括前立委柯志恩、孫文學校總校長張亞中、金門立委陳玉珍、前衛生署長楊志良。據了解，討論度最高的是柯志恩與張亞中 。

黃健庭南下協調 議員類「假投票」

黃健庭會後受訪指出，會中達成三點共識。第一、大家認為黨中央應特別重視高雄，高雄的選舉對國民黨年底的選舉，扮演關鍵角色；第二、希望人選盡快產生，不能再拖了；第三、大家希望人選能帶領參選同志在高雄營造團結，至少凝聚地方支持者。

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黃強調，議員並未排斥外地來的人選，會把地方意見整合，盡快推出有參選意願、地方也能高度接受、最具有勝選機會的候選人。國民黨不會在高雄辦初選，但不排除做參考式的民調。

市議會黨團總召童燕珍說，市黨部主委許福明有提到柯志恩、張亞中、陳玉珍、楊志良等四人參考名單，隨後由每位議員在空白紙上寫下最希望的母雞人選，類似假投票的方式，由黨中央帶回參考。本來希望在地的議員能勇敢站出來說「我願意打這場仗」，但昨天並未看到議員站出來。

童燕珍說，希望人選是真心的為高雄付出，即使是空降，也必須趕快到高雄來了解市政，「如果是空降的，努力要加倍再加倍」，希望中央最晚在六月底前決定人選。

與會議員透露，這份類「假投票」中，包括前高雄市民政局長曹桓榮、市議員黃紹庭等，都有人填寫，但在李四川表明不參選後，昨天討論度最高的是柯志恩與張亞中。

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