鄧振中：台美21世紀貿易倡議 最後目標是簽FTA

行政院政務委員鄧振中昨表示，台美政府共同發起「台美二十一世紀貿易倡議」，最後目標就是簽FTA。（記者廖振輝攝）

2022/06/08 05:30

〔記者陳鈺馥、編譯孫宇青／綜合報導〕台美政府共同發起「台美二十一世紀貿易倡議」，行政院政委、經貿談判辦公室總談判代表鄧振中昨受訪強調，「倡議」意涵是過去沒有做過的，來做一件新的事情；內容是未來兩國要簽自由貿易協定（FTA）。他並說，倡議是簽協定很重要的階段，最後目標就是簽FTA。

鄧振中表示，倡議不需國會通過，簽FTA則要經國會通過。蔡英文總統任內，台灣能申請「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）及「台美二十一世紀貿易倡議」是很大成就，過去美國都要求台灣需做這個、做那個，現在是真的要開始談。以後若簽FTA，等於是進入「大聯盟」，相關規範都進入美國的標準，會與美國更緊密在一起。

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關於台灣去年九月申請CPTPP，為何至今還沒有加入？鄧振中指出，這涉及整個國際環境，加入須由十一個會員國整體討論，現在還沒正式討論到，他們都願接受高標準成員，台灣沒有問題，「我們感覺他們是傾向同意的」。

中國是否阻擾？鄧振中談及，政治問題避免不了。很多國家對中國有很大疑慮，要中國接受高標準，但它不一定會做。鄧強調，中國會說要先參加CPTPP，這件事不能讓它發生，這就看我們的本事，台灣會找到自己的路。

鄧振中評估，CPTPP會員國正處理英國入會案，樂觀估計是今年處理完英國，之後處理新的入會案。「我們希望它們有空就開始處理台灣入會案，只要開始處理，台灣進度會相當地快，因為我們準備很足夠」。

美國總統拜登上月於東京公布「印太經濟架構」（IPEF）成員國，台灣並未受邀，未來有無機會加入？鄧振中強調，台灣加入IPEF機會還是滿大的，因為缺了台灣，要如何形成完整的印太經濟架構？

鄧振中指出，中國是影響台灣能否加入的因素。很多國家去和美國講，如果台灣參加的話，要他們同時參加「會有困難」，所以美國為了讓IPEF成局，沒有辦法邀請台灣。至於成立後台灣機會怎麼樣，相信沒有台灣，他們還真的不好弄，「我們有信心，一定可以有某一種方法參與」！

戴琪：美承諾深化對台貿易關係

另外，美國貿易代表戴琪六日出席「華盛頓國際貿易協會」主辦的「印太經濟架構」（IPEF）及美國貿易議程活動，重申美國承諾與台灣深化貿易關係，除了去年啟動台美貿易暨投資架構協定（TIFA）談判，日前也宣布將啟動涉及十一個領域的「台美二十一世紀貿易倡議」，預計六月底前舉行首次會談。

戴琪也表示，上月在泰國曼谷的亞太經濟合作會議（APEC）上，與我政務委員鄧振中進行良好的會談。

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