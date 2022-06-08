岸信夫 籲北約加強印太參與

北大西洋公約組織軍事委員會主席包爾（左）7日訪問日本，與日本防衛大臣岸信夫及統合幕僚長山崎幸二（右）舉行會談。山崎在會後記者會上表示，世界上任何地區均不允許企圖透過武力片面改變現狀。（美聯社）

2022/06/08 05:30

〔駐日特派員林翠儀／綜合報導〕北大西洋公約組織（NATO）軍事委員會主席包爾訪日，七日先後與日本防衛大臣岸信夫及自衛隊統合幕僚長山崎幸二舉行會談。針對「台灣有事」，岸信夫希望北約加強對印太地區的參與，並強調歐洲與亞洲的安全保障不可分割。

應對台灣有事 歐洲與亞洲的安全保障不可分割

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包爾是在山崎邀請下訪日，也是他第四次訪日。日本放送協會（NHK）報導，包爾此行將就如何加強與日本合作進行協商。岸信夫與包爾會談時表示，希望在印度太平洋地區與北約的關係更加鞏固。山崎幸二則對北約對印太地區的承諾表示歡迎，為實現「自由且開放的印太」構想，希望日本與北約加強合作，實現團結。

俄羅斯入侵烏克蘭導致北約的角色與重要性再度獲得重視，未來北約與俄國、中國的戰略競爭也將愈加激烈；日本則在面對中國海上擴張及台灣有事的風險下，加強與北約的關係，雙方都有加強合作的需求。日本海上幕僚監部七日也宣布，海上自衛隊練習艦「鹿島號」和「島風號」，六日起與北約常設海上部隊在地中海共同演訓。

相當於參謀總長的自衛隊統合幕僚長山崎幸二，上月出席北約軍事委員會舉辦的國防部長級會議，這是日本防衛最高指揮官首次出席此類會議。外務大臣林芳正四月上旬參加北約外長會議，首相岸田文雄也有意出席月底在西班牙馬德里召開的北約峰會。若成行，將是史上第一位出席北約峰會的日本首相。

統合幕僚長：不允許透過武力改變現狀

NHK報導，除了烏克蘭情勢，山崎和包爾在會談中也提到中國加強進軍海洋的動向等印太地區現狀。山崎在會後記者會上表示，世界上任何地區均不允許企圖透過武力片面改變現狀，日本將加強與北約合作，維護基於法治的自由開放國際秩序。

包爾強調，北約承擔的責任就是要堅守兩次世界大戰之後，七十多年來基於規則的國際秩序；北約與日本雖然在地理上距離遙遠，但有著共同價值觀的緊密聯繫。

美韓副外長會談 提及台海和平重要性

此外，正在亞洲訪問的美國副國務卿雪蔓七日與南韓副外長趙賢東在首爾舉行會談，雙方除共同譴責北韓近期頻頻試射飛彈挑釁外，也提及維護台灣海峽和平與穩定的重要性。

雪蔓七日相繼與南韓外交部長朴振及趙賢東舉行雙邊會談。美國國務院發言人普萊斯會後發佈雪蔓與趙賢東的會議摘要，兩人論及雙方如何在美國總統拜登和南韓總統尹錫悅上月峰會的基礎上深化關係，以及維護台海和平與穩定的重要性，並討論國際社會針對俄羅斯入侵烏克蘭向俄國總統普廷究責的努力等議題。

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