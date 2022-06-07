藍營桃園市長提名之亂》羅智強貼文「成全」 宣布退選

前台北市議員羅智強（中）昨晚六點多突然在個人臉書貼文，宣布退出桃園市長選舉。（記者李容萍攝）

2022/06/07 05:30

〔記者李容萍、魏瑾筠、陳恩惠／桃園報導〕前台北市議員羅智強爭取參選桃園市長失利後，持續行走桃園，期間仍不斷放話盼能舉辦民調「補正程序」，而昨晚六點多他突然在個人臉書貼文，宣布退出桃園市長選舉。羅的宣布，也讓不少國民黨支持者鬆了一口氣。

羅智強前天向獲得國民黨桃園市長提名的前行政院長張善政「獻策」，第一策籲請張善政「補正程序正義」、向黨中央要求辦桃園市長初選。不過羅昨天繼續「祈福走桃園」時表示，看到張善政的臉書發文，感覺張應該是「軟性的拒絕」，因此這兩天不提第二策和第三策了，自己的「言責」已盡，將繼續行腳關心疫情，也希望各界都有智慧，讓一切風雨完美解決。

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到了昨晚六點多，羅智強突然以「成全」為題在臉書發文表示，「一個人的成全，好過一群人的糾結，明天碧海藍天」，宣布退出桃園市長選舉。羅的宣布，讓訴求黨內團結拚選戰的支持者鬆了一口氣。

不過羅智強因多次喊話盼國民黨能舉辦民調「補正程序」，也引來國民黨內不同意見。同黨的桃園市議員詹江村前晚在YouTube直播時，一度躺地打滾、大喊經典廣告台詞「這不是肯德基、我要選市長、 我不要不分區立委」，大酸「羅智強就是無賴！」

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