藍營桃園市長提名之亂》反駁「換政說」 張善政︰我的民調都領先

國民黨下屆桃園市長參選人張善政（左二）收到五福宮主委陳宗賢（右二）贈送的「被蟲咬過的地瓜葉」，令他興奮直呼這是好東西。（記者魏瑾筠攝）

2022/06/07 05:30

〔記者林良昇、魏瑾筠／綜合報導〕國民黨桃園市長提名之亂延燒，外傳黨主席朱立倫將在訪美行程結束回台後，視民調情況換掉桃園市長參選人張善政。張昨在受訪時表示，沒聽說過這件事，況且他民調都領先；國民黨也強調，張善政參選無任何變化，籲停止以訛傳訛的謠言。

政壇昨傳出，因桃園市發生提名之亂，朱立倫考慮若張善政民調沒起色，在訪美回台後會考慮「換政」。對於相關傳言，張善政表示，沒有聽說，而且他的民調都是領先，既然接受徵召，就努力跑到終點，中間不管發生什麼，都會持續努力。

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國民黨︰張參選無變化 呼籲外界停止以訛傳訛

國民黨則嚴正表示，中常會已於五月十八日正式通過徵召提名張善政參選年底桃園市長，絕無任何變化；張也已展開各項選舉行程，國民黨將全力協助張爭取勝選，呼籲外界停止以訛傳訛的謠言。

參選桃園市長的張善政昨跨區到台北市，拜訪中華民國公教軍警消聯合總會，並與同黨台北市長參選人蔣萬安、基隆市長參選人謝國樑參與同場座談會，但三人抵達時間不同，並未同台。

張善政也持續展開請益之旅，昨天抵達桃園市蘆竹區，先拜會黨籍市議員張桂綿，隨後轉往當地信仰中心南崁五福宮參拜。媒體問及是否憂心前台北市議員羅智強脫黨參選，張表示「祝福」，並指羅剛結束自主隔離，就要繼續桃園行腳，希望他注意身體健康。

對於羅智強提出希望「補正程序正義」，張善政說「現階段就是做我應該做的事，一旦答應徵召就努力向前，做好自己的本份，勤走基層跟在地鄉親交朋友，好好把選戰打好，是我唯一的目標」。

張善政拜訪過程中收到五福宮主委陳宗賢贈送「被蟲咬過的地瓜葉」，他興奮直說這是好東西，有蟲咬代表沒有施用農藥，「希望（大家）接受張善政也是好東西！」

陳宗賢表示，番薯以「扦插法」種植後約六個月就可遍地結薯，距離十一月廿六日的投票日約有六個月的時間，呼籲張善政要好好把握機會，積極爭取民眾認同，屆時就能「遍地開花結果」。

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