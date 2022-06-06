中共海外統戰》友台僑團會長卸任 竟轉任和統會

美國加州橘郡發生槍擊事件，曾為中共統戰組織和統會成員周文偉，闖進台灣裔人士聚集的教堂大開殺戒，釀成1死5傷，震驚美台。（法新社）

2022/06/06 05:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕發生在上月中旬的加州槍擊案震驚全球台人社群，兇嫌曾參加的「中國和平統一促進會」（和統會）再次引起關注。中國統戰部門在海外廣設分支，透過各種名義遂行統戰，並吸收台僑參與活動。在華僑眾多的美國，更不乏台僑出任和統會幹部的案例；例如紐約和統會大老花俊雄、北加州和統會前會長李競芬、去年甫卸任的關島和統會前會長馬克蘭道等，都是土生土長的台灣人。

僑界人士觀察，有些情形是完全轉向，有些是本身在台僑社群仍具影響力，又常和中國人士互動，進而影響台灣僑社氣氛。這種模糊現象以我國國家利益來看，當然不恰當、也令人遺憾。

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以關島為例，台美混血、台灣成長服役的馬克蘭道，在關島生活四十餘年，於二○一三年至二○一七年擔任關島中華總會會長，也曾擔任當地中華學校董事長。馬克蘭道二○一七年四月卸任中華總會會長後不久，八月即接任關島和統會會長，直到去年下台。期間因僑界傳統，馬克蘭道同時也是中華總會顧問。

關島中華總會是僑委會認定與我友好的僑社。一不具名的僑界人士評論時表達疑慮，「馬克蘭道還曾和全美各地和統會幹部一起大讚反分裂國家法」，卻以大老之姿留在中華總會決策圈，導致會務方向和多數關島台僑期待產生落差，也背離台灣主流民意。在和統會角色備受檢視之際，僑委會必須嚴肅審視和積極處理。

馬克蘭道受訪時說明，不論是中華總會或是和統會的職位，「我都下台一鞠躬了」。他強調他的理念是「和平是一切的前提，而且領導人要民主產生。如果沒辦法和平，統一我也不贊成」。他與和統會是在二○一六年前後搭上線，當時「很多人喊武統、要滅亡台灣的氛圍太甚囂塵上」，他認為若可加入闡明想法，或可消弭戰爭於無形。不過當了兩任後，雖然和統會希望他繼續做，他坦言，「我們想法已經有扞格」，因此拒絕連任，漸未聯繫。

僑委會說明，馬克蘭道並非榮譽職人員，接任和統會會長一事應屬個人行為，不影響關島中華總會與我方關係。

僑委會表示，和統會是中共中央統戰部扶植運作的外圍組織，僑委會已籲請僑務榮譽職人員避免參加。僑務委員、僑務榮譽職人員等皆是僑界指標性領袖，若受邀前往中國官方活動，倘發生不當言行，且有具體事證情節重大者，僑委會即依遴聘要點等規定予以解聘。

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