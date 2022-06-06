斯洛伐克副議長：行動挺台 來訪就是證明

斯洛伐克國會及布拉提斯拉瓦省聯合訪團昨抵台訪問。國會友台小組主席歐舒斯基表示，很榮幸和副議長、議員們和布拉提斯拉瓦省省長德羅巴一起來台灣。（記者朱沛雄攝）

2022/06/06 05:30

〔記者呂伊萱、陳昀／台北報導〕斯洛伐克國會及布拉提斯拉瓦省聯合訪團昨清晨抵台展開六天訪問，明將晉見蔡英文總統。斯洛伐克國會副議長勞倫契克抵台後發表簡短談話，強調斯國以行動支持台灣，「這次的訪團就是證明」。

訪團身上別著兩國國旗的聯合徽章

外交部政次曾厚仁與斯洛伐克駐台代表博塔文昨赴桃園機場接機，駐斯洛伐克代表李南陽陪同訪團抵台。訪團一行十人抵達時均戴上印有斯國和我國國旗的口罩，西裝上別著兩國國旗的聯合徽章，彰顯力挺兩國深化合作關係。去年斯洛伐克經濟部訪團搭乘專機抵台時，機身漆有斯洛伐克國徽和國名，也曾引起討論。

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國會友台小組主席歐舒斯基表達他很榮幸和副議長、議員同僚們和布拉提斯拉瓦省省長德若巴一起來台，布省是斯洛伐克最繁榮的地方。德若巴說，「我們與中華民國台灣擁有相當良好的建設性關係」；這次行程滿檔，將和許多台灣官員會面，布省並計畫和高雄市簽訂夥伴締盟協定。

斯洛伐克此次聯合訪團除了國會副議長、國會友台小組主席等重量級議員，還包括斯洛伐克國會橫跨外交、國防、財政及歐洲事務等委員會的四位跨黨派國會議員，分別為席曼諾娃、列霍茨基、齊阿克和史丹奇克。布拉提斯拉瓦省則由省長德若巴率馬拉基市市長瑞哈、布省主秘烏曼妮柯娃及禮賓處副處長康斯卡等官員來訪。

團員：讓我們與民主國家建立關係

團員之一、斯國青年議員史丹奇克出發前在社群媒體發文，強調「讓我們與民主國家建立關係」。他表示，台灣是先進民主國家，也是半導體超級大國，戰略重要性不容小覷。台灣唯一運氣不好的就是鄰居，中國不承認台灣、且認為台灣是其領土的一部分，這也說明世界如何應對普廷對烏克蘭的侵略至關重要，「我們將盡一切努力深化雙方關係」！

併肩抗疫、司法合作…台斯友誼升溫

台灣與斯洛伐克並無建交關係，但互設代表機構，近年互動頻密。除了疫情期間互贈口罩和疫苗等抗疫物資，政要互訪頻率大增，也推進司法合作，去年簽署「刑事司法合作協議」，此次斯國訪團來訪，將再完成「民事暨商事司法合作協議」異地簽署。

去年斯國國會首次通過支持台灣參與世衛大會（WHA）決議案；今年更在外交、衛生及歐洲事務三個委員會，一週內連續通過三個挺台決議文，彰顯國會的強力支持。除了國會，斯國外交部對台灣推動參與WHA、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等國際組織活動，也多予支持。

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