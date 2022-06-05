農委會兩訴求 拚擴大農產品輸美

農委會主委陳吉仲表示，台美雙邊貿易倡議的農業部分，將著重於「農產品新品項輸美」、「擴大既有品項輸美數量」。（資料照）

2022/06/05 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕台美月底將於華盛頓展開「台美廿一世紀貿易倡議」首次談判，內容包含農業，農委會主委陳吉仲表示，台美雙邊貿易倡議的農業部分，將著重於「農產品新品項輸美」、「擴大既有品項輸美數量」。他強調，已申請台灣豬肉加工製品等新品項銷往美國，台灣的豬肉加工製品如香腸、肉鬆等都不同於美國當地豬肉加工製品，看好台灣的競爭力。

陳吉仲：已申請台灣豬肉加工製品等新品項銷美

請繼續往下閱讀...

台灣農產品今年第一季外銷出口中，美國首度成為外銷首位，日本次之，過去九年都是台灣農產品外銷首位的中國退居第三；且我國農產品連續三年外銷美國都呈現大幅成長，台美將展開雙邊貿易倡議，台灣農產品輸美數量是否可更進一步成長備受矚目。

陳吉仲表示，台美雙邊貿易倡議的農業部分，農產品關稅並非是重點，因我國於二○○二年加入WTO（世界貿易組織）後，相關農產品關稅已大致調整，因此將著重「農產品新品項申請輸出到美國」、「擴大既有農產品對美外銷數量」。

陳吉仲進一步指出，台美雙邊貿易倡議的進展，除台美關係往前走、中美關係改變的原因外，中國近年沒有遵循國際貿易規則等，都是因素之一，如中國去年在無法提出科學證據下，連續禁止台灣鳳梨、釋迦、蓮霧輸出到中國，這些因素疊加下，當然會使整體國際貿易結構產生改變，台美雙邊貿易倡議開啟談判後，樂觀看待之後還會有雙邊的區域性貿易協定。

近年農委會努力讓台灣農產品外銷分散到更多市場，成效已在今年第一季展現，陳吉仲說，接下來還會努力擴大輸出的品項，已向日本提出釋迦鮮果輸入申請，毛豆會持續擴大出口量，也已向美國提出豬肉加工製品的輸入申請。他認為，台灣的豬肉加工製品如香腸、臘肉、肉鬆等，符合美國華人口味，也和美國當地生產的香腸有明顯市場區隔。

陳吉仲說，在各國輸入台灣農產品中，美國雖然最多，不過大多是台灣生產較少的穀物，如小麥、飼料玉米等，接下來台美雙邊貿易倡議談判，會爭取擴大台灣既有農產品輸美的數量，如芭樂、蝴蝶蘭花卉等，「美國的優勢除市場大，更重要的是美國市場遵守國際貿易規範，不會有非貿易障礙，只要有建立，雙邊貿易就會有持續的往來。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法