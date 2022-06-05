羅智強轟朱立倫：國民黨2022最大破口

羅智強昨受訪砲火猛烈，表示對朱立倫、黨中央已無期待。 （記者許倬勛攝）

2022/06/05 05:30

朱：沒提到的都來罵我

〔記者許倬勛、施曉光／綜合報導〕國民黨桃園市長提名爭議延燒，出訪美國的黨主席朱立倫在舊金山僑宴時，自嘲「沒提到的都來罵我，因主席就是要挨罵」，引起爭取參選受挫的前台北市議員羅智強不滿，羅昨受訪毫不掩飾情緒，直言「我對黨中央、朱立倫已無期待，不須浪費唇舌」，並抨擊國民黨的大局並非以人民為重，而是政黨政治。

羅：對黨、朱已無期待

羅智強稍後也在臉書發文痛批朱立倫，從二○一六年的換柱，導致國民黨遭遇空前的總統敗選，到二○二二年烽火燎原式的在各地沒收初選，一再踐踏程序正義、摧毀誠信，朱已經成為二○二二年國民黨縣市長選舉的最大破口，逼得國民黨各縣市必須發起現代版的「東南自保運動」。

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嗆發起現代版「自保運動」

羅智強指出，從昨天開始，朱立倫已不是他的對話對象，但他還沒對國民黨徵召的桃園市長參選人張善政失去信任，要張「不要成為朱立倫踐踏程序正義的共犯」。

羅表示，經過「強迫式徵召徐志榮被拒」的荒謬操作後，苗栗已開第一槍，苗栗地方達成共識，要求用初選民調決定縣長候選人。朱在桃園不只沒收初選、破壞程序正義，更在保證「在地優先、絕不空降」安撫在地立委的同時，就在徵詢「空降」的張善政，這已不是不守信用，根本是刻意欺騙。

王育敏：黨中央沒有回應

同樣表態參選桃市長未果的立委呂玉玲，昨在龍潭區感恩餐會場合受訪時也表示，國民黨應是全體上下一心，但朱立倫缺乏溝通，才會演變到難以整合。至於要不要見張善政，她重申「隨緣」。

針對羅智強的激烈言論，國民黨副秘書長王育敏昨晚表示，黨中央「沒有回應」。

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