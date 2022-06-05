港禁悼六四 警封維園逮6人

一位香港民眾四日晚間站在被重重警力封閉的維多利亞公園外，開啟手機手電筒來紀念六四。（路透）

2022/06/05 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕四日是中國「六四天安門事件」三十三週年，香港連續第三年禁止民眾紀念這個北京當局眼中最敏感的日子，警方晚間擴大封鎖維多利亞公園全區，並逮捕至少六人，不過港人仍各自以不同形式悼念。多國駐港使館不顧中國政府警告，也發文追悼六四事件。

維園周邊 港人點亮手機燈光悼念

維園部分園區前一天午夜起關閉三天，並圍起拒馬，警方中午起就派出數百名警力，在銅鑼灣和維園附近巡邏，見黑衣、持花人就搜身盤查，路過民眾只因身穿「香港加油」上衣都被查；晚間警方擴大封鎖區，宣布維園納入「警察行動區」，包括記者在內的所有人士立即離開。

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一名八旬老翁因拒絕配合臨檢被拘捕；前支聯會常委趙恩來下午拿著鮮花抵達銅鑼灣立刻被攔檢。不過，晚間維園周邊仍有不少民眾各自點亮手機閃光燈、舉著電子蠟燭，以不同形式悼念；警方不評論這類個別行動是否違反國安法。也有民眾在家點燭，取代維園燭光追悼會。法新社指港警逮捕至少六人，包括社民連副主席余煒彬。

六四事件罹難者家屬團體「天安門母親」五名成員則到北京萬安公墓祭奠，現場有數十名便衣警察拍攝監視。中國網路上紛紛有網友發出燭光或白菊花照，隱晦地紀念六四。

不顧警告 多國駐港使館發文追悼

美國、澳洲、加拿大、波蘭等多國駐北京或駐港使領館，不顧中國官方警告，在社群網站發文紀念。美國駐港澳總領事館將臉書封面換成港大已移除的「國殤之柱」圖片，晚間也在窗口點上電子蠟燭，並與歐盟駐港澳辦事處雙雙貼出窗邊點燭照，發文寫道「我們記得」。德國大使館在官方微博貼出點燃白色蠟燭的圖片。香港明報指出，中國外交部駐港公署在四日前夕，曾提醒多個西方國家的駐港使館不要就六四事件表態。

逾一七○名多國國會議員組成的「對華政策跨國議會聯盟」四日發表聲明，表示「試圖抹去我們對六四的記憶，必然會失敗，天安門示威者的精神，會在持續抗爭的人心中延續」。

香港警方四日中午起就派出數百名警力，在銅鑼灣和維園附近巡邏，見黑衣、持花人就搜身盤查。（法新社）

香港警方四日晚間宣布維園納入「警察行動區」，包括記者在內的所有人士立即離開。（路透）

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