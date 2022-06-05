為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    港禁悼六四 警封維園逮6人

    一位香港民眾四日晚間站在被重重警力封閉的維多利亞公園外，開啟手機手電筒來紀念六四。（路透）

    一位香港民眾四日晚間站在被重重警力封閉的維多利亞公園外，開啟手機手電筒來紀念六四。（路透）

    2022/06/05 05:30

    〔編譯管淑平／綜合報導〕四日是中國「六四天安門事件」三十三週年，香港連續第三年禁止民眾紀念這個北京當局眼中最敏感的日子，警方晚間擴大封鎖維多利亞公園全區，並逮捕至少六人，不過港人仍各自以不同形式悼念。多國駐港使館不顧中國政府警告，也發文追悼六四事件。

    維園周邊 港人點亮手機燈光悼念

    維園部分園區前一天午夜起關閉三天，並圍起拒馬，警方中午起就派出數百名警力，在銅鑼灣和維園附近巡邏，見黑衣、持花人就搜身盤查，路過民眾只因身穿「香港加油」上衣都被查；晚間警方擴大封鎖區，宣布維園納入「警察行動區」，包括記者在內的所有人士立即離開。

    一名八旬老翁因拒絕配合臨檢被拘捕；前支聯會常委趙恩來下午拿著鮮花抵達銅鑼灣立刻被攔檢。不過，晚間維園周邊仍有不少民眾各自點亮手機閃光燈、舉著電子蠟燭，以不同形式悼念；警方不評論這類個別行動是否違反國安法。也有民眾在家點燭，取代維園燭光追悼會。法新社指港警逮捕至少六人，包括社民連副主席余煒彬。

    六四事件罹難者家屬團體「天安門母親」五名成員則到北京萬安公墓祭奠，現場有數十名便衣警察拍攝監視。中國網路上紛紛有網友發出燭光或白菊花照，隱晦地紀念六四。

    不顧警告 多國駐港使館發文追悼

    美國、澳洲、加拿大、波蘭等多國駐北京或駐港使領館，不顧中國官方警告，在社群網站發文紀念。美國駐港澳總領事館將臉書封面換成港大已移除的「國殤之柱」圖片，晚間也在窗口點上電子蠟燭，並與歐盟駐港澳辦事處雙雙貼出窗邊點燭照，發文寫道「我們記得」。德國大使館在官方微博貼出點燃白色蠟燭的圖片。香港明報指出，中國外交部駐港公署在四日前夕，曾提醒多個西方國家的駐港使館不要就六四事件表態。

    逾一七○名多國國會議員組成的「對華政策跨國議會聯盟」四日發表聲明，表示「試圖抹去我們對六四的記憶，必然會失敗，天安門示威者的精神，會在持續抗爭的人心中延續」。

    香港警方四日中午起就派出數百名警力，在銅鑼灣和維園附近巡邏，見黑衣、持花人就搜身盤查。（法新社）

    香港警方四日中午起就派出數百名警力，在銅鑼灣和維園附近巡邏，見黑衣、持花人就搜身盤查。（法新社）

    香港警方四日晚間宣布維園納入「警察行動區」，包括記者在內的所有人士立即離開。（路透）

    香港警方四日晚間宣布維園納入「警察行動區」，包括記者在內的所有人士立即離開。（路透）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    悼六四 蔡英文：蠻橫手段 無法抹去人們記憶
    2022/06/05 05:30

    悼六四 蔡英文：蠻橫手段 無法抹去人們記憶
    馬談六四批台讚習》立委：有馬英九 中共何需國台辦
    2022/06/05 05:30

    馬談六四批台讚習》立委：有馬英九 中共何需國台辦

    彭淮南換屋給退休族的啟示
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播