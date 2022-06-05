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    馬談六四批台讚習》立委：有馬英九 中共何需國台辦

    前總統馬英九盛讚習近平談及的「民主」，有助於建立法治社會的正確方向。（資料照，記者廖振輝攝）

    前總統馬英九盛讚習近平談及的「民主」，有助於建立法治社會的正確方向。（資料照，記者廖振輝攝）

    2022/06/05 05:30

    〔記者施曉光、陳政宇／台北報導〕昨天是「六四事件」三十三週年，前總統馬英九及國民黨主席朱立倫等藍營政治人物發表六四感言。馬英九在臉書呼籲中國當局要勇於面對歷史、承擔責任，才能往前邁進，他並反批台灣雖號稱「民主」，卻一步步墮入「不自由的民主」。民進黨回應，馬為了政治操作與博取聲量，誤導大眾視聽、批評台灣民主，諂媚習近平，其言論不僅貽笑國際，也恐讓目前正在訪美的朱立倫無地自容。

    朱立倫：八九初夏 燃起中國民主改革希望

    朱立倫則於臉書指出，一九八九初夏北京廣場上追求自由的青年學子們，曾在世人的眼中燃起，中國民主改革的希望，此刻回顧，不免感慨，如果當年歷史走出不同結局，今天的香港、台海、新疆，甚至當前整體的全球局勢，是否能有很大的不同？朱並說，中國大陸追求民主化中，台灣在中華民國憲政體制中落實民主，一直是最重要的參照。這是台灣的幸運，也是責任！

    馬英九昨說，去年十月，中國國家主席習近平在中央人大工作會議時談到了民主，最大限度保障人民當家作主，他認為是有助於建立法治社會的「正確方向」，如能真誠面對、平反「六四」，不但能在國際有非常正面的形象，兩岸也不會越走越遠。

    馬接著批評民進黨政府打壓、甚至消滅異議人士，墮入「不自由的民主」與「民選的專制」之中。

    民進黨回應說，馬讚揚習近平的專制是「建立正確方向」，無視中共戕害新疆、香港、西藏人權，原來這才是馬眼中的民主，其言行和國際現實脫節、對中共體制充滿幻想，令人難以恭維。

    王定宇：馬替中共擦脂抹粉 讓人不齒

    民進黨立委莊瑞雄則直言，馬英九吹捧獨裁政權、協助中國塗抹遮蔽曾經的恥辱行為，莫非是急著想當台灣區特首？立委王定宇同樣質疑，馬英九在六四這天檢討民主台灣，替獨裁中共擦脂抹粉的做法讓人不齒，「有了馬英九，中共何需國台辦？」

    針對綠營質疑，馬英九辦公室昨晚回批，打壓異己的民進黨，和他們口中批判的中共有何差別？馬英九絕對不會讓民進黨繼續戕害台灣民主。

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