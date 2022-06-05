悼六四 蔡英文：蠻橫手段 無法抹去人們記憶

蔡英文總統透過臉書發表六四感言說，蠻橫手段並無法抹去人們的記憶。（取自蔡英文臉書）

2022/06/05 05:30

〔記者蘇永耀、王千豪／台北報導〕昨日值六四天安門事件三十三週年，中共如臨大敵加強社會控制。蔡英文總統透過臉書發表六四感言說，蠻橫手段並無法抹去人們的記憶；當民主受到威脅，而世界威權主義也正在擴張，更需堅守民主價值，並且和共享民主自由理念的國際夥伴堅定互相扶持。

蔡英文先從防疫的差異說起。她指出，不同政府體制，面對防疫時有不同的治理策略與回應方式。台灣在全民的努力下，防疫工作受到國際肯定，公開透明的民主監督機制，就是非常重要的關鍵。相反的，威權國家一味封鎖真相，箝制討論，抹煞的不只是民主價值，更可能因為資訊不流通，導致疫情的惡化與加劇。

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蔡英文接著說，多年來始終維持以燭光晚會紀念六四的香港，今年首度沒有六四紀念活動的集會申請。香港多所大學，關於民主與六四精神的雕像，也遭到移除。關於六四的集體記憶，在香港正在被系統性的抹滅。這樣的蠻橫手段，並無法抹去人們記憶。當民主受威脅，而世界威權主義也正在擴張，更需堅守民主價值，並且和共享民主自由理念的國際夥伴堅定互相扶持。

現身中正紀念堂悼念晚會

李明哲：六四運動從未結束

華人民主書院等公民團體特地在昨晚六點四十分，於中正紀念堂民主大道舉辦六四悼念晚會。六四事件親身經歷者、學者吳仁華在現場分享當年經驗，他強調，公開紀念六四，彰顯台灣的民主價值，讓世界看到台灣。

遭中國囚禁五年的NGO工作者李明哲也現身悼念，他接受媒體訪問時表示，六四運動從未結束，因中共在那之後縮緊控制社會至今；台灣紀念六四的意義，在於認清中共的本質。

晚會現場設有哀悼亭，讓民眾追悼、獻花，民眾也以燭光排出「八九六四」字樣，並重建在香港大學遭移除的「國殤之柱」，不少香港人也帶著孩子出席晚會。

華人民主書院昨在自由廣場民主大道舉辦「六四事件三十三週年悼念晚會」，不少民眾前往參與，並以燭光排字呼籲全球共同關注中國侵犯人權的惡行。（記者叢昌瑾攝）

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