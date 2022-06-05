悼六四 布林肯：勇者不會被遺忘

美國國務卿布林肯與國會眾議院議長裴洛西三日發表聲明紀念六四天安門廣場大屠殺三十三週年，直言當年民運勇者的努力不會被遺忘，世人應再次誓言要讓天安門的自由火焰生生不息。（美聯社檔案照）

2022/06/05 05:30

裴洛西：緬懷故人之際 也要力挺藏疆、香港爭人權

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國國務卿布林肯與國會眾議院議長裴洛西三日發表聲明紀念六四天安門廣場大屠殺三十三週年，直言當年民運勇者的努力不會被遺忘，世人應再次誓言要讓天安門的自由火焰生生不息，以及力挺如今同樣為爭取自由與人權而遭迫害與鎮壓的西藏、新疆和香港。

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不會忘記六四 續追究中共暴行

布林肯在亞洲時間為六四當天的聲明中指出，數以萬計民主抗議人士在三十三年前集結於北京天安門廣場上爭取民主、自由與法治，歷時五十天的和平抗議卻在解放軍的「殘暴攻擊」中戛然而止，無數人下獄，死亡人數迄今不明；但這些勇者的努力不會被遺忘，許多當年為人權與基本自由挺身而出的民運人士已無法為己發聲，但世界各地許多人會接棒，支持其和平推動民主與人權的努力。

布林肯說，如今香港也為爭取民主自由而努力，北京當局為鎮壓六四記憶而禁止香港舉行六四燭光晚會；美國將持續追究中國在香港、新疆與西藏的暴行及侵犯人權之責，「對中國人民與持續挺身對抗不公和追尋自由的人們，我們不會忘記六四」。

裴洛西也說，舉世在紀念當年啟發全球的民運學生、工人與百姓之際，也應誓言會讓當年勇者心中的自由火焰持續燃燒不滅；在緬懷故人的同時，也要力挺為行使自由與基本人權而遭迫害的西藏人、新疆維吾爾穆斯林少數民族與香港人。

裴洛西直言，倘若世人因商業利益而不對中國侵犯人權發聲，「我們將失去在世界其他任何地方為人權發聲的所有道德威信」。

全球20城市燭光守夜 聲援香港

華府三日也舉行六四特展，展示上百件六四親身經歷者的收藏，包括照片、傳單、標語牌、簽名旗幟、民運學生在天安門廣場搭設的帳篷，以及遭武警毆打的記者染血襯衣。人權團體「國際特赦組織」也在全球二十個城市舉辦燭光守夜，要求伸張正義並聲援香港。

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