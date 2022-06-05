因應台海情勢 日擬派現職防衛文官駐台

日本產經新聞報導，日本有意派遣防衛省「現役」的文職官員在今年夏天進駐日本台灣交流協會。（資料照，記者林翠儀攝）

2022/06/05 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京報導〕日本產經新聞報導，日本有意派遣防衛省「現役」的文職官員在今年夏天進駐日本台灣交流協會，與目前由退役自衛官擔任的「安全保障擔當主任」（相當於駐台武官）形成兩人體制。雖與各方期待加派現役自衛官進駐仍有落差，但現職防衛省文官的進駐已是一大突破，意在台海情勢緊張的現今，增強台日安保交流，以及情報蒐集能力。

增進台日安保交流

日本在一九七二年台日斷交後，日台交流協會名義上雖為「財團法人」，但負責大使館業務，職員多數借調自日本各省廳，包括外務省、經濟產業省、警察廳和海上保安廳等單位的現役職員，以「民間人士」身分派任。

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日本在二○○三年開始派遣退役自衛官以「安保主任」身分進駐日台交流協會。首任長野陽一為退役陸將補（相當於陸軍少將），他在同年二月上任，成為台日斷交後首任駐台武官。

強化情報蒐集能力

當時的背景是一九九六年發生台海飛彈危機時，日本預測的中國行動與後來的情勢演變有極大落差，暴露出情報蒐集能力不足。二○○○年陳水扁總統曾要求日方派遣了解美軍的現役海上自衛官駐台，但日方擔心中國反彈，最後決定派遣非現役的自衛官駐台，且長野陽一曾任駐中國大使館防衛駐在官，被視為「中國通的自衛隊OB」，以減輕中國反彈。

近年最有名的駐在武官為駐台五年的渡邊金三前陸將補，他在去年任滿返日後投書產經新聞，呼籲日本在防衛領域應與台灣直接對話，以因應台灣有事。日本李登輝之友會一直積極推動日本政府提升駐台人員的官階，從目前的課長級提升到副大臣級，並加派現役自衛隊擔任駐台武官，以擴大自衛隊與台灣軍隊的交流。

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