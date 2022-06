WHA立委視導團︰非邦交國挺台大增 重大突破

WHA立委視導團在外交部安排下拜會瑞士政要,包括首都伯恩市長葛拉夫恩里德(Alec von Graffenried)。左起為立委李德維、陳玉珍、伯恩市長葛拉夫恩里德、立委王婉諭、林靜儀。(王婉諭辦公室提供)

〔記者楊丞彧/台北報導〕第七十五屆世界衛生大會(WHA)上週於瑞士日內瓦閉幕,我國未能以觀察員身分與會,不過,仍有不少突破。多次前往WHA的民進黨立委林靜儀受訪指出,今年許多非邦交國在寶貴的三分鐘內抽空為台灣發聲,國際挺台力道之強,迫使中國不得不做出回應。時代力量立委王婉諭也提醒,國際衛生條例(IHR)即將開啟下一次修訂,我國應及早做好準備。

跨黨派立委組成的視導團上月廿日前往瑞士、廿七日返國。林靜儀提到,今年WHA為台灣執言的非邦交國大增,是一重大突破。而衛福部近年以「Taiwan can help, Taiwan is helping」(台灣能幫忙,台灣正在幫忙)作為論述主軸,是相當好的策略與切入點。我國友邦凸顯台灣公衛實力,也反襯中國不斷重申「一中原則」的政治打壓,「當中國越用力打壓,球就會反彈得越高」。

王婉諭也特別提到與立陶宛衛生部長杜爾基斯交流收穫良多,確實感受到立陶宛對台灣經驗的重視,以及對台灣的友好。

林靜儀有信心,明年挺台國家會更多,她建議,我國醫事相關專業團體的能量非常強勁,作為民間組織相對無包袱,能在周邊論壇、會議為我國爭取更多支持,希望外交部能多給予協助。

