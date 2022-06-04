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    WHA立委視導團︰非邦交國挺台大增 重大突破

    WHA立委視導團在外交部安排下拜會瑞士政要，包括首都伯恩市長葛拉夫恩里德（Alec von Graffenried）。左起為立委李德維、陳玉珍、伯恩市長葛拉夫恩里德、立委王婉諭、林靜儀。（王婉諭辦公室提供）

    WHA立委視導團在外交部安排下拜會瑞士政要，包括首都伯恩市長葛拉夫恩里德（Alec von Graffenried）。左起為立委李德維、陳玉珍、伯恩市長葛拉夫恩里德、立委王婉諭、林靜儀。（王婉諭辦公室提供）

    2022/06/04 05:30

    〔記者楊丞彧／台北報導〕第七十五屆世界衛生大會（WHA）上週於瑞士日內瓦閉幕，我國未能以觀察員身分與會，不過，仍有不少突破。多次前往WHA的民進黨立委林靜儀受訪指出，今年許多非邦交國在寶貴的三分鐘內抽空為台灣發聲，國際挺台力道之強，迫使中國不得不做出回應。時代力量立委王婉諭也提醒，國際衛生條例（IHR）即將開啟下一次修訂，我國應及早做好準備。

    跨黨派立委組成的視導團上月廿日前往瑞士、廿七日返國。林靜儀提到，今年WHA為台灣執言的非邦交國大增，是一重大突破。而衛福部近年以「Taiwan can help, Taiwan is helping」（台灣能幫忙，台灣正在幫忙）作為論述主軸，是相當好的策略與切入點。我國友邦凸顯台灣公衛實力，也反襯中國不斷重申「一中原則」的政治打壓，「當中國越用力打壓，球就會反彈得越高」。

    王婉諭也特別提到與立陶宛衛生部長杜爾基斯交流收穫良多，確實感受到立陶宛對台灣經驗的重視，以及對台灣的友好。

    林靜儀有信心，明年挺台國家會更多，她建議，我國醫事相關專業團體的能量非常強勁，作為民間組織相對無包袱，能在周邊論壇、會議為我國爭取更多支持，希望外交部能多給予協助。

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