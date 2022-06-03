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    首頁　>　政治

    邱建富將卸民進黨彰縣黨部主委 競選縣長辦公室成立

    2022/06/03 05:30

    〔記者張聰秋／彰化報導〕民進黨彰化縣黨部新、卸任主委將於本月六日交接，現任黨部主委邱建富昨天舉辦感恩茶會，並掛牌成立「競選縣長辦公室」，不少支持者到場道賀，但也有人認為，這是邱向中央「以戰逼和」的表態。邱建富表示，他尊重黨內體制，在人選未定前，只是展現自己社會組織力強和社團召集力的實力，希望獲得黨中央提名。

    依過去民進黨提名慣例，選舉年當年舉辦的全國黨員代表大會，會中會讓各縣市長參選人全部亮相，今年預計七月十七日召開，在此之前，會揭曉提名人選。目前彰化縣長人選由民進黨中央徵召提名，黨中央尚未提名人選，檯面上力爭的二人為前彰化市長邱建富與前縣長魏明谷。

    魏明谷：尊重對方的選舉動作

    邱建富受訪指出，該處原是爭取升格的籌備處場所，運作半年，彰化升格未成，轉型為參選縣長辦公室，交出主委棒子後，六月六日該處就是他競選縣長的作戰空間。魏明谷則表明，尊重對方的選舉動作，但民進黨彰化縣長參選人是由黨主席徵召，黨部就沒有辦理初選候選人登記，也沒有民調，所以沒有競爭，就沒有對立不合，主席蔡英文決定徵召誰參選彰化縣長，他就全力支持誰，黨內競爭、黨外團結是大家的共識。

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