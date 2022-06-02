台美21世紀貿易倡議 李淳：台美經貿定位升級盟國層次

行政院昨宣布啟動「台美二十一世紀貿易倡議」，這除了是台美間首個貿易協議，也代表美國將台美經貿定位全面升級到盟國層次。（路透資料照）

2022/06/02 05:30

〔記者黃佩君／台北報導〕行政院昨宣布啟動「台美二十一世紀貿易倡議」，這除了是台美間首個貿易協議，也代表美國將台美經貿定位全面升級到盟國層次；中經院WTO及RTA中心資深副執行長李淳表示，該倡議的十一個議題與美和英國、歐盟所談相當類似，非以往台美TIFA（貿易暨投資架構協定）的技術議題，除了是一個小型、雙邊的IPEF（印太經濟架構），更是將台灣「透過台美連結橋接到更大區域與新貿易秩序的機會」。

11個議題 與美英、美歐盟談判類似

「台美二十一世紀貿易倡議」中涉及貿易便捷、法規制定、農業、反貪腐、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業及非市場經濟等。李淳分析，此與美國之前和歐盟、英國所談貿易議題非常類似，顯見美國確實把台美經貿定位全面升級到另一層次，在議題上與美國的重要盟國平起平坐。

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李淳還說，美國過去多與台灣討論貿易技術問題，包括TIFA討論檢驗標準、外人投資等；但現在台灣的「菜單」與歐盟、英國平等，等於從「小聯盟」進到「大聯盟」，對台而言最重要的是經貿地位因此升級，此意義更超越台美間進展。

更大區域、新貿易秩序 台灣有望連結

李淳指出，此協議讓台灣首次有機會了解美國在全球推動的議題，更能從中找到台灣能扮演的角色；這不但是台灣未來參與IPEF的先期作業，更是將台灣「透過台美連結橋接到更大區域與新貿易秩序的機會」。

李淳表示，研究台美貿易以來，過去只能看美國與其他國家談判，台灣都無法參與，此次感受非常強烈，因架構與內涵「是真的把台灣當成一個咖來看的方向」。

「台美二十一世紀貿易倡議」並未涉及關稅與供應鏈議題，李淳認為，目前美國對關稅談判的興趣比較保守，遠因是去年國會對關稅談判的快速授權法案落日，之後談判每一步都要向國會報告；而比起關稅談判，拜登政府對包括中小企業、數位貿易、勞工、環境等議題顯然更有興趣。

至於倡議未來談判及發展方向，李淳表示，對台灣商業較重要的貿易便捷化協議，應會在WTO全球協議範圍再加碼；而數位貿易對雙方較為重要，包括拜登之前也在談印太數位貿易協定，未來大協議中可能會有四、五個較小協議，但最終仍會發展成正式貿易協議性質。

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