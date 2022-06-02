勵進號遭跟監騷擾 外交部斥中違反海洋法公約

勵進號研究船。（資料照）

2022/06/02 05:30

〔記者呂伊萱、邱俊福／台北報導〕台灣「勵進號」研究船（RV Legend）肩負台灣與菲律賓海洋研究合作任務，三、四月期間卻在菲律賓西部海域數度遭到中國海警船跟蹤騷擾，菲律賓外交部已向中國抗議。我外交部昨天也譴責中國行徑違反聯合國海洋法公約賦予的科研權利，更是危害區域海域的安全及穩定。

勵進號是遭中國海警公務船CCG 5203跟隨騷擾，海巡署接獲通報後，先後派遣三艘艦艇，以接替方式進行全程戒護，長達半個月之久，直至勵進號安全駛回台灣。

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海巡三艦接力護航

菲律賓大學國家地質科學研究所和台灣中央大學合作，在菲律賓呂宋島西部海域進行聯合海洋科學研究計畫。目的是測繪出外海斷層和其他可能引發地震、海嘯和其他危險的地質特徵，經費部分來自菲律賓科技部。

外交部發言人歐江安昨天表示，台菲間進行海事科學研究符合聯合國海洋法公約（UNCLOS）等相關國際法規範，中國海警肆意騷擾，不僅違反我國與菲律賓科研的權利，更危害區域海域的安全及穩定，外交部予以嚴正譴責。

勵進號是在三月廿三日於呂宋島西北六十浬處進行研究時，中國海警CCG 5203公務船突然出現在距離勵進號約兩至三浬處徘徊。

海巡署接獲勵進號通報後，立即呼叫正在東沙海域執行巡邏救護任務的嘉義艦全力駛往，兩天後抵達。之後，海巡署又派遣台中艦、高雄艦先後執行戒護任務，直到四月九日勵進號回到台灣結束海洋研究任務。

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