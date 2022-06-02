美防長︰擬擴大對台軍援與培訓

美國國防部長奧斯汀。（法新社檔案照）

2022/06/02 05:30

〔駐日特派員林翠儀、國際新聞中心／綜合報導〕即將啟程訪問亞洲的美國國防部長奧斯汀近日接受日本經濟新聞訪問時表明，有意擴大對台灣軍隊的武器支援和培訓，以應對中國日益升高的威脅，並重申台灣和烏克蘭無法類比。

奧斯汀預定七日訪問亞洲，參加十日至十二日在新加坡舉行的亞洲安全論壇「香格里拉對話」，並可能趁機與中國國防部長魏鳳和舉行首次會談。近日他接受日經書面訪問表示，美國歷任政府都會評估中國的威脅程度，提供台灣必要的防衛裝備與服務，以協助台灣維持足夠的自衛能力。

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報導指出，美國參謀首長聯席會議主席密利五月上旬在國會作證時重申，中國的目標是在二○二七年前取得入侵台灣的能力。奧斯汀的說法表明擴大對台出售武器和培訓的政策。

俄羅斯入侵烏克蘭，美國政府決定不派美軍介入。日經問及，「是否不排除在台灣海峽有事之際派遣美軍的可能性」，奧斯汀回答「（烏克蘭和台灣）是截然不同的劇本」。報導指出，奧斯汀的說法似乎也認為可以派兵。

美國一直採取「戰略模糊」政策，避免表明中國對台動武時的應對措施；美國總統拜登雖然否認政策有所改變，卻明確表示將在緊急狀況下進行軍事介入。

奧斯汀強調，「侵略代價和愚蠢將被極其明確化」，將在所有的戰鬥領域加深盟國合作的「綜合嚇阻力」，對於日本增加嚇阻中國的作用抱有期待。

英前外相赫格︰戰略模糊對中無嚇阻力

另外，英國前外交大臣赫格五月卅一日投書泰晤士報，針對美國對台「戰略模糊」政策指出，「戰略模糊」確實在過去數十年間發揮作用，但如今已不足以嚇阻日益迫近的安全危機，因為基於台灣的地理形勢，一旦爆發衝突，除非美國採取軍事行動，否則沒有其他有效支援台灣的方法，因此「戰略模糊」已缺乏實質效益，任何一位美國總統都必須清楚表態是否會捍衛台灣。

赫格指出，拜登說將會出兵保台，華府卻又重申美國對台政策不變，這種混亂狀況本身就有危險性，恐導致中方誤判。

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