拜登會紐總理 強調台海和平穩定重要性

美國總統拜登（右）五月卅一日在白宮會見紐西蘭總理阿爾登。（美聯社）

2022/06/02 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國總統拜登五月卅一日在白宮會見紐西蘭總理阿爾登，雙方會後由白宮發表《美紐聯合聲明》，重申兩國在二○一○年《威靈頓宣言》和一二年《華盛頓宣言》確定之「戰略夥伴關係」。聲明也特別強調「台海和平穩定的重要性，鼓勵和平解決兩岸問題」，劍指在境內外皆大肆侵權擴張的中國。

聲明強調，「一個更自由、更開放的印太地區，取決於海洋領域基於規則之國際秩序維護」。根據《聯合國海洋法公約》，兩國重申支持南海和其他海域的航行及飛越自由、反對在南海從事違背以規則為基礎之國際秩序的非法海洋主張和活動，並對新疆人權遭侵犯、香港權利和自由遭侵蝕的現實嚴重關切。聲明指出，香港現況已非《中英聯合聲明》和《基本法》賦予的高度自治；台海和平穩定非常重要，鼓勵兩岸問題和平解決。

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聲明也對「太平洋地區日益激烈戰略競爭感到擔憂」，特別點名中國和索羅門近期簽訂的安全協議，擔憂「一個和我們價值觀或安全利益不同的國家在太平洋建立持久的軍事存在，將從根本上改變該地區的戰略平衡，並引發兩國國家安全問題」。

對於美紐最新表態，中國外交部發言人趙立堅一日指「聲明有關內容歪曲抹黑中國同太平洋島國的正常合作，蓄意炒作南海問題，並對台灣、新疆、香港等中國內部事務說三道四，粗暴干涉中國內政，中方對此堅決反對」。趙立堅呼籲紐國「堅持獨立自主的外交政策」，反批聯合聲明炒作有關中索安全協議問題是別有用心，指「美國在本地區拼湊軍事集團刺激軍備競賽，並給南亞地區帶來核擴散風險，這才是真正的安全威脅」。

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