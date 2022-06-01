徐志榮拒選 鍾東錦籲回歸初選

身兼國民黨苗栗縣黨部主委，同時持續爭取黨提名參選下屆苗栗縣長的縣議長鍾東錦（中），昨在西湖鄉辦理「感恩之旅」。（圖：民眾提供）

2022/06/01 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕國民黨中央選戰策略會前天決議，建議徵召立委徐志榮參選下屆苗栗縣長，但徐志榮昨表態不會參選，拒絕黨中央。對此，身兼國民黨苗栗縣黨部主委、爭取黨提名參選下屆縣長的縣議長鍾東錦昨籲請黨中央「回歸初選機制」。

鍾東錦昨在西湖鄉辦理「感恩之旅」，對於徐志榮拒絕徵召，他予以尊重，並建請黨中央能透過公平、公正、公開的初選機制，可採用民意調查或對比式民調方式，以最科學的方法，找出最能夠代表國民黨取得勝選的候選人。

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鍾東錦認為，其他黨派的候選人已經就位，國民黨也不宜再拖，再拖下去會把國民黨的選情拖垮掉。

對於舉辦民調或初選，鍾東錦也認為「時間還夠」，他並舉國民黨艱困選區的高雄市為例「什麼時候推人都不重要」，但苗栗縣只要黨員一起努力，一定可以為苗栗打贏這場選戰。

之前獲地方藍營連署推薦的前農田水利署苗栗管理處長謝福弘則表示，他一向秉持「不主動、不爭取、不內訌」原則，但他也一直在基層勤走拜訪，一切遵照黨中央的決定。

由於前縣長劉政鴻日前自辦民調有意爭取回鍋參選，記者昨致電劉政鴻，並未接通。但劉卅日受訪表示，因家人反對，他決定不參選，但絕對會支持國民黨推出的人選。

民進黨徐定禎：再次征戰 有信心勝選

民進黨已經徵召前頭份市長徐定禎參選下屆縣長，徐定禎昨再次表示，國民黨誰能出線，他都尊重；他已針對本屆參選縣長敗選原因進行檢討並改進缺失再次征戰，並依既定步伐前進，對勝選信心十足。

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