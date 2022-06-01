自由日日shoot》海軍前處長搞共諜網 肖想吸收前總統府侍衛長

前海軍教準部綜合處長張培凝搞共諜網，遭判三年十月。（圖：美編組）

2022/06/01 05:30

陸續滲透八軍官 張培凝判三年十月

〔記者黃佳琳／高雄報導〕港商謝錫璋奉中共中央情工系統來台潛伏廿二年，找上前海軍教準部綜合處長張培凝，張答應協助在台發展組織，陸續滲透八名海軍中高階軍官，並吸收當時的海軍司令部計畫處上校組長何忠技及其妻莊秀雲，張再把目標鎖定前總統府侍衛長、海軍副司令中將申伯之，申警覺有異而拒絕。高雄地院依違反國安法判張徒刑三年十月，何及妻子因未遂，獲輕判十月和三月。

申伯之警覺有異 未中圈套

判決指出，謝錫璋（通緝中）、曾昭峰（中國籍，通緝中）奉中共「中央軍事委員會政治工作部聯絡局廣州聯絡局」之命，從一九九六年起多次來台，以邀宴、球敘等方式接觸我國現役或退役軍官。

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謝錫璋先在餐敘場合認識退伍三年的張培凝，張當時與友人合夥經營木材等貿易，主要是從非洲、印尼出口到中國，謝替張介紹廣東省人民政府第六辦公室研究員陳路、柳耀國，幫他找尋中國買主。

張與中共人員多次接觸後，先把目標鎖定時任海軍陸戰隊指揮部政治作戰室韓姓上校政戰副主任。由謝錫璋出錢招待韓及其妻兒到韓國旅遊；隔年再招待韓赴中。二○○九年五月，張再邀韓至新加坡，但韓堅持自付機票，未被吸收。

二○一一年一月，張培凝招待何忠技及何妻莊秀雲赴泰國旅遊，謝錫璋現身招待。二○一四年間，張招待申伯之去上海旅遊。返台後，張找人遊說申加入福建省準備成立的中台文化交流協會，但申未答應。

張被拒絕後找上何忠技，並對何抱怨「那申伯之畏首畏尾」，還說習近平曾任福建省委書記，對福建省很照顧，未來協會成立後，所有的台灣產品要銷到中國，都要靠協會審核。張強調︰「我們的孩子將來只有往中國發展，台灣已經沒有發展空間，要趕快幫孩子打個路子出來」。

何忠技被打動後答應加入，張培凝又陸續找上時任國防大學于姓中校隊長的黃姓妻子至中國旅遊，但未拉攏成功。還有時任海軍一九二艦隊黃姓中校戰隊長及其妻至馬來西亞旅遊，謝現身陪遊還送禮物；但二○一七年三月，謝、何再邀黃遊峇里島，黃疑察覺有異婉拒。

二○一六年九月，何邀時任海軍司令部沈姓少校編裝官及其妻兒隔年赴馬來西亞旅遊，但都被婉拒。

二○一九年六月，調查局國安站獲報展開追查，謝錫璋急逃出境，張培凝及何忠技夫婦在台被捕，張被高雄地院依意圖危害國家安全罪判刑三年十月。

何忠技上校夫婦犯行未遂 獲輕判

何和妻子供出中共廣東省海外聯絡辦公室組織成員，還有情報協助人員及其代號對照，法官認為他們替中共發展共諜組織未遂，加上犯後態度良好，輕判徒刑十月和三月（得易科罰金），可上訴。

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