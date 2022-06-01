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    陸官5生 美軍校學成歸國

    陸軍官校學生胡家琪派訓西點軍校，日前畢業學成歸國。（胡家琪提供）

    陸軍官校學生胡家琪派訓西點軍校，日前畢業學成歸國。（胡家琪提供）

    2022/06/01 05:30

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕陸軍官校今年有五名學生從美國軍校學成歸國，五人近期將授階任官，成為國軍基層幹部，其中西點軍校胡家琪是國軍女官校生第三人，一家三姊妹從軍報效國家，令人感佩；維吉尼亞軍校陳昱文則追隨胞姊從軍，不負國家對他的栽培。

    西點軍校胡家琪

    女官校生第三人

    陸軍官校長期與美國各軍校交流，今年有五名派訓美國軍校學生學成歸國，包括西點軍校胡家琪、維吉尼亞軍校陳昱文及夏揚、色岱爾軍校江嘉豐、威爾猛軍校徐靖，將由校長侯嘉倫授階任官，隨後分發到步兵、砲兵、裝甲兵等基層部隊服役。

    胡家琪說，四年點點滴滴都是血汗淚水凝聚成珍貴經歷，尤其疫情肆虐全球，美國也是重災區之一，死亡人數超過百萬，她歷經艱苦磨練，且兩年不能返台探望家人，每晚令她輾轉難眠，對於即將展開軍旅生涯，她滿懷感恩，也將竭盡所能，成為穩定社會的力量。

    陳昱文追隨胞姊從軍考上陸軍官校，爭取派赴維吉尼亞軍校就讀四年，他學習到榮譽是生活態度，繁瑣校規、繁重課業與嚴格體能訓練，這些看似不合理的規定，都是為了培養學生在不同環境下，仍能維持高標準的自律。他表示，堅持自我、克服無數挑戰及挫敗後畢業，將竭盡所能為國家付出。

    陸軍官校學生陳昱文（中）派訓美國維吉尼亞軍校，日前畢業學成歸國。（陳昱文提供）

    陸軍官校學生陳昱文（中）派訓美國維吉尼亞軍校，日前畢業學成歸國。（陳昱文提供）

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