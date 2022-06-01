為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    AT-3高教機2025起汰除 勇鷹接棒

    空軍AT-3高教機近10年失事案例

    空軍AT-3高教機近10年失事案例

    2022/06/01 05:30

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕空軍一架AT-3高級教練機昨於岡山墜毀，飛官徐大鈞少尉不幸殉職。軍方官員表示，考量現存四十六架AT-3高教機已服役卅八年，該型機預計於二○二五年第二季起汰除，並由六十六架「勇鷹」高教機陸續接替任務。

    空軍AT-3高教機為我國與美商諾斯洛普（現已整併為洛斯洛普．格魯曼）於一九七○年代合作研製，亦可掛載對地武器支援作戰，一九八○年九月首飛、一九八四年三月服役，一共量產六十架。AT-3高教機亦是空軍「雷虎」特技小組操作的軍機，多次於國家重要活動、慶典時展現高超飛行技巧。

    考量AT-3高教機已服役卅八年，軍方官員表示，現役四十六架AT-3高教機將規劃於二○二五年第二季起逐步汰除，相關期程仍須視「勇鷹」高教機交機實況而定。根據國軍規劃，「勇鷹」高教機將優先滿足台東空軍七聯隊需求，去年、今年共撥交十架，明年撥交十七架，後年則撥交六架；而高雄岡山空軍官校後年起開始接收「勇鷹」高教機，二○二四年至二○二六年，逐年撥交十二架、十八架與三架。

    目前我國飛官須接受T-34C初教機、AT-3高教機以及F-5部訓機等三階段訓練，才能執飛主力戰機。由於新型「勇鷹」高教機可針對訓練切換難易度，具備高教機、部隊訓練機雙重用途，可一次取代AT-3高教機與F-5部訓機，未來空軍飛官訓練將自現今「三階段、三機種」，改為「三階段、二機種」。

    由於空軍向美國採購六十六架F-16V block70戰機，預計二○二六年進駐台東志航基地，空軍七聯隊也將自飛行訓練聯隊改編為戰鬥機聯隊。軍方規劃，屆時六十六架「勇鷹」高教機將全數進駐高雄岡山空軍官校。

    AT-3高級教練機預計於二〇二五年第二季起汰除，將由六十六架「勇鷹」高教機陸續接替任務。圖為「勇鷹」高教機。（資料照）

    AT-3高級教練機預計於二〇二五年第二季起汰除，將由六十六架「勇鷹」高教機陸續接替任務。圖為「勇鷹」高教機。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    AT-3失事》前空官校長張延廷：航線單飛僅500公尺高 應變時間短
    2022/06/01 05:30

    AT-3失事》前空官校長張延廷：航線單飛僅500公尺高 應變時間短
    AT-3失事》徐家陽台掛國旗 以徐大鈞從軍為榮
    2022/06/01 05:30

    AT-3失事》徐家陽台掛國旗 以徐大鈞從軍為榮

    綠富力UP擁有只屬於你的 ONE PARK
    陸官5生 美軍校學成歸國
    2022/06/01 05:30

    陸官5生 美軍校學成歸國

    愛女疑提早叛逆 鍾欣凌力挽狂瀾！
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播