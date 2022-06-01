AT-3高教機2025起汰除 勇鷹接棒

空軍AT-3高教機近10年失事案例

2022/06/01 05:30

〔記者涂鉅旻／台北報導〕空軍一架AT-3高級教練機昨於岡山墜毀，飛官徐大鈞少尉不幸殉職。軍方官員表示，考量現存四十六架AT-3高教機已服役卅八年，該型機預計於二○二五年第二季起汰除，並由六十六架「勇鷹」高教機陸續接替任務。

空軍AT-3高教機為我國與美商諾斯洛普（現已整併為洛斯洛普．格魯曼）於一九七○年代合作研製，亦可掛載對地武器支援作戰，一九八○年九月首飛、一九八四年三月服役，一共量產六十架。AT-3高教機亦是空軍「雷虎」特技小組操作的軍機，多次於國家重要活動、慶典時展現高超飛行技巧。

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考量AT-3高教機已服役卅八年，軍方官員表示，現役四十六架AT-3高教機將規劃於二○二五年第二季起逐步汰除，相關期程仍須視「勇鷹」高教機交機實況而定。根據國軍規劃，「勇鷹」高教機將優先滿足台東空軍七聯隊需求，去年、今年共撥交十架，明年撥交十七架，後年則撥交六架；而高雄岡山空軍官校後年起開始接收「勇鷹」高教機，二○二四年至二○二六年，逐年撥交十二架、十八架與三架。

目前我國飛官須接受T-34C初教機、AT-3高教機以及F-5部訓機等三階段訓練，才能執飛主力戰機。由於新型「勇鷹」高教機可針對訓練切換難易度，具備高教機、部隊訓練機雙重用途，可一次取代AT-3高教機與F-5部訓機，未來空軍飛官訓練將自現今「三階段、三機種」，改為「三階段、二機種」。

由於空軍向美國採購六十六架F-16V block70戰機，預計二○二六年進駐台東志航基地，空軍七聯隊也將自飛行訓練聯隊改編為戰鬥機聯隊。軍方規劃，屆時六十六架「勇鷹」高教機將全數進駐高雄岡山空軍官校。

AT-3高級教練機預計於二〇二五年第二季起汰除，將由六十六架「勇鷹」高教機陸續接替任務。圖為「勇鷹」高教機。（資料照）

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