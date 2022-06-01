AT-3失事》前空官校長張延廷：航線單飛僅500公尺高 應變時間短

曾任空軍官校校長的前空軍副司令張延廷指出，在現今環境之下，飛官培育有經驗、機務、應變能力、飛行環境與少子化等五大風險待解決。圖為失事墜毀的編號0852 AT-3教練機。（資料照）

2022/06/01 05:30

〔記者涂鉅旻／台北報導〕空軍少尉徐大鈞昨駕駛一架AT-3高教機參與航線單飛課目，不幸失事殉職。曾任空軍官校校長的前空軍副司令張延廷昨受訪指出，航線單飛課目的飛行高度僅五百公尺左右，若遭遇突發狀況，應變的時間非常短暫。

投入高風險飛行 應予敬佩

根據空軍發布的資訊，昨日各項訓練與檢查皆合格，徐員昨日是進行第二次「航線單飛」。張延廷表示，此不幸事故發生後，各界不該責難飛官，畢竟他有胸襟、勇氣投入高風險飛行，都應給予敬佩。

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張延廷表示，依據空軍飛官培訓流路，學官參與「航線單飛」之始，需要教官帶飛，隨後才正式單飛，合格後才能接受更進階的「空域單飛」及「編隊單飛」。而「航線單飛」的風險在於飛行高度相當低，通常僅五百公尺左右，遭遇突發狀況的應變時間非常短暫。另外，包括AT-3高教機的機務、飛官經驗、少子化、季節變換之際的天候因素等，皆為風險因子。

調增鐘點費 留住飛行教官

張延廷也表示，若資歷較淺的學官暴露於上述風險之中，飛行教官角色相當重要，但退伍後回聘的飛行教官肩負重大責任，壓力相當大，鐘點費卻長年未調增，致使退役飛官寧願往民航界發展，而非於軍中繼續服務。

張強調，在現今的環境下，飛官培育有經驗、機務、應變能力、飛行環境與少子化等五大風險待解決，國軍應慎重看待，並自源頭做起，合理調整飛行教官的鐘點費，讓經驗傳承更加落實。

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